Очередное заседание Совета постпредов стран СНГ пройдет 28 июля в Минске

Очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ пройдет 28 июля в Минске.

Участники обсудят развитие сотрудничества в сфере туризма, цифровизации и информационно-коммуникационных технологий. Также в центре внимания подготовка к заседаниям Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые состоятся 7 и 9 октября в Туркменистане.

Кроме того, будут подведены итоги реализации концепции председательства Туркменистана в Содружестве за первое полугодие.