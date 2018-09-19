Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске

С начала года в Донбассе погибли 182 человека.

Эти данные приводит миссия ОБСЕ по итогам проведенного в регионе мониторинга. В миссии отметили, что это данные о гражданском населении, и раскритиковали заявления военных, оправдывающих необходимость ответного огня.