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Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта приложить максимум усилий для избежания человеческих жертв.

С начала года в Донбассе погибли 182 человека.

Эти данные приводит миссия ОБСЕ по итогам проведенного в регионе мониторинга. В миссии отметили, что это данные о гражданском населении, и раскритиковали заявления военных, оправдывающих необходимость ответного огня. 

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