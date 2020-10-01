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Один из крупнейших инвесторов Дубая пришел на рынок Беларуси
Гость из Объединенных Арабских Эмиратов давнего и дружественного партнера белорусского государства сегодня в Минске. Предстоящие инвестпроекты президент Александр Лукашенко обсудил с председателем Совета директоров компании . Emaar Properties. Год назад Мухаммед Али Аль-Аббар приезжал в нашу столицу. Речь шла как раз об инвестициях в реальный сектор экономики. Миллиардер вернулся с инвестициями, чтобы вложиться сразу в несколько проектов. Один из них – "Умный город". Это застройка северной части Минска. Инвестиции - более 4 миллиардов евро. Запланировано также строительство объектов социальной сферы.
А. Лукашенко руководителю Emaar Properties: Ваша работа в Беларуси, инвестиции нам очень кстати
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Хочу отметить пунктуальность и обязательность. Год назад мы договорились о совместной работе. Тогда был задуман ряд проектов, которые Вы взяли в проработку. Сейчас в мире времена непростые, брошен вызов человечеству по многим направлениям. За инвестора идет борьба. Те инвестиции, которые Вы планируете, нам очень кстати. Я помню Ваше обещание, что построите здесь самые красивые здания, которые будут визитной карточкой Эмиратов в центре Европы. Я готов обсудить сегодня все вопросы, которые возникли, и, если есть проблемы, готов их решить сразу же сегодня".
Руководитель Emaar Properties: Я всегда готов прилететь в Беларусь для встречи
Мухаммед Али Аль-Аббар, председатель Совета директоров компании Emaar Properties:
"Спасибо, что нашли время для этой встречи, и я рад вернуться в Минск. Хочу поблагодарить в первую очередь за тот горячий прием, оказанный на белорусской земле".
Emaar Properties строит самые высокие сооружения в мире
Мухаммед Али Аль-Аббар - совладелец компаний в области инвестиций, недвижимости и логистики. Его бизнес присутствует в 50 странах мира. Теперь в их числе и Беларусь. Emaar Properties реализовала крупнейшие строительные проекты в Дубае, включая самое высокое здание мира "Бурдж Халифа" и один из самых крупнейших торгово-развлекательных центров "Дубай Молл". В Минске старт проекту "Умный город" дадут уже завтра, заложив капсулу под строительство.
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