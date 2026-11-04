ОДКБ, технологии и интеграция: что обсуждают во 2-й день Минской конференции по безопасности

Деятельность ОДКБ в большой Евразии, роль передовых технологий в формировании безопасности континента, интеграция как будущее евразийской экономической модели - главные темы обсуждений 4 ноября во время сессий Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Участники также анализируют содержание и посылы выступления Президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Вы предлагаете миру стол для переговоров - это главное. И вы предлагаете стол для переговоров без предварительных условий. Ведь сегодня все в России, наш конфликт, американо-иранский конфликт - многие говорят: "Прежде чем сесть за стол - вот список моих требований". Это ставит сразу точку на переговоры", - отметил политолог из Израиля Юрий Бочаров.

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси:

"Я думал, что уже после Второй мировой войны ничего такого не будет, а видите, оно давит на нас, каким-то образом сдвинуло нас в позицию, что мы все перечеркнули основной результат. Больше такой войны не надо. Мы сейчас вокруг и около войны ходим, это надо поменять. И ваш Президент сказал: "Не надо, хватит уже". Давайте будем вести конкретику к тому, чтобы договориться урегулировать конфликты в Украине и на Ближнем Востоке".

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности:

"Мы каждый день сталкиваемся с новыми угрозами, то есть мы не стоим на месте. Я думаю, ОДКБ тоже будет меняться постепенно, но она уже авторитетная международная военно-политическая региональная организация. Я всегда делаю ударение на слово "политическая", потому что военная составляющая есть, работа в этом направлении ведется всегда, работа по противодействию вызовам и угрозам тоже происходит, а вот информационно-аналитическая работа, прогнозирование, раннее предупреждение вызовов и угроз - это очень важно".

"Глава государства меня и тех 700 человек, которые были в зале, очень удивил. Во-первых, тезисом о том, что через несколько месяцев закончится война в Украине. Как бы ничто об этом не свидетельствует, но Президент так сказал. Вначале я это воспринял скептически, но потом понимаю, что он знает больше, чем мы, он информирован лучше. Вероятно, то, что называют политологи "коридорной дипломатией", начинает работать. Мы об этом не узнаем по телевизору, но работают каналы внутренней связи, консультации с США и даже с Украиной, и, возможно, все движется к разрешению украинского конфликта", - заявил журналист, политик из Латвии Андрей Мамыкин.

Минская площадка дает новые импульсы для интеграции коллективных межстрановых объединений. ОДКБ как институт коллективной безопасности в архитектуре Большой Евразии прорабатывает и совершенствует перспективы регионального взаимодействия.