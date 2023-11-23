ОДКБ надо быть сильнее и сплоченнее - Лукашенко

О безопасности в регионе и мире сегодня говорили в белорусской столице. Минск принял саммит ОДКБ (Беларусь в нынешнем году - председатель в объединении).

ОДКБ - неотъемлемый элемент обеспечения безопасности не только стран-участниц, но и Евразийского региона в целом. Такова позиция Президента Беларуси. Александр Лукашенко сегодня открыл саммит, подводя итоги года и нацеливая на разработку новых решений по укреплению безопасности. Во главе угла развитие организации, сплочение союзников по блоку, сближение позиций по всем направлениям деятельности. Ситуация в мире усложняется, это признают все участники ОДКБ. Вспыхивают новые конфликты. Мир разделен, а Запад пытается подмять под себя несогласных. Дипломатию заменило бряцанье оружием, а международное право работает только для избранных. Все это наша реальность. Она требует консолидации усилий в рамках ОДКБ.

А. Лукашенко: ОДКБ надо быть сильнее и сплоченнее

Глава государства напомнил, что в основе белорусского председательства в организации лежал девиз "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности".

"Будем едины мы - будет сильнее наша организация,- заявил Александр Лукашенко. -Мы сформулировали приоритетные направления председательства таким образом, чтобы они заложили основу на долгосрочную перспективу развития ОДКБ. Но этого мало. Надо быть сильнее и сплоченнее. Давайте откровенно: у нас пока этого по максимуму не хватает. Надо идти к этому быстрее, чтобы не получилось, что если где-то вспыхнет, тогда мы встрепенемся и начинаем шевелиться".

Коллективный Запад не гнушается любых способов разжигания новых конфликтов. Санкции, шантаж, межэтнические споры - в ход идут любые средства. Другое дело, что большинство государств не принимает эти "правила", убежден наш Президент. Ближний Восток - очередной рукотворный кризис. Западный след не вызывает сомнений, как и заинтересованность втянуть в конфликт страны нашего региона. Александр Лукашенко предупреждает: эта искра чревата разгореться в сильное пламя.

Президент Беларуси: Из искры конфликта на Ближнем Востоке может разгореться пламя новой мировой войны

Выступая на саммите, глава государства отметил, что о причинах палестино-израильского конфликта и двойных стандартах коллективного Запада в оценке действий участников сказано достаточно.



"Об этом говорят даже сторонники действующих режимов Соединенных Штатов и Евросоюза. Раскол в лагере так называемых западных демократов - это сегодняшняя реальность и свидетельство их политического отрезвления. Но речь не об этом. Хотя тезис Генерального секретаря ООН Гутерриша, который назвал одной из причин насилия отсутствие прогресса в политическом урегулировании, заслуживает внимания и развития темы. Больше беспокоит охватившее мир предчувствие глобальной катастрофы о том, что из искры регионального конфликта может разгореться пламя новой мировой войны", - сказал Президент.



Он заметил, что об этом говорят часто и много, а за океаном только и ждут, что в эту войну будут втянуты страны, близкие к зоне ответственности ОДКБ.



"Этот так называемый управляемый хаос, муть - то, чего желают Соединенные Штаты и Запад", - заявил белорусский лидер.

В Минске все лидеры входящих в ОДКБ стран, кроме премьер-министра Армении. Никол Пашинян не первый раз отказывается от встреч с коллегами. Но наш Президент призывает все претензии озвучивать, глядя друг другу в глаза, а не использовать вбросы в медийное пространство. Подобные конфликты - подарок тем, кто заинтересован разобщить союзников. Сегодня не время для разногласий. Все спорные вопросы можно решить дипломатическим путем.

А. Лукашенко: Проблемные вопросы надо решать за столом переговоров, а не делать демарши

Всеми членами Совета коллективной безопасности отмечалось, что текущая международная ситуация характеризуется высокой степенью конфронтации и поляризации, требует от нас дальнейшей консолидации усилий, укрепления нашей организации как важного фактора обеспечения безопасности в Евразийском регионе", - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко напомнил, что с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану. В связи с этим Президент Беларуси пожелал своему коллеге Касым-Жомарту Токаеву успехов в деятельности по разрешению тех долгосрочных вопросов, о которых шла речь на саммите ОДКБ в Минске.

Также затрагивался и вопрос урегулирования конфликта на Южном Кавказе между Азербайджаном и Арменией и роль России как центрального звена в ОДКБ.



"Мы также, не буду этого скрывать, обсуждали ситуацию на Кавказе и некоторую неудовлетворенность одного из членов Совета коллективной безопасности (подразумевается ситуация с Арменией, премьер-министр которой принял решение не присутствовать на саммите ОДКБ в Минске. - Прим. ред.), - сказал белорусский лидер. - Мы пришли к единому выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин".