Однополярному миру во главе с США постепенно приходит конец - иранский дипломат

"Такие новообразования, как упомянутые уже ШОС и БРИКС, имеют огромный потенциал для создания новой инфраструктуры в сфере политики, экономики, торговли и безопасности. Их деятельность не ограничивается лишь странами-участницами, они уже имеют мировой вес. Члены этих организаций больше не намерены принимать односторонний порядок - они выступают за новое устройство мира на основе справедливости, что дает всем нам надежду на дальнейшее благополучие и достойное будущее", - отметил иранский дипломат Али Багери.