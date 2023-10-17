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Однополярному миру во главе с США постепенно приходит конец - иранский дипломат

Однополярному миру во главе с США постепенно приходит конец. Об этом говорят и американские политики. Выразил уверенностьзамглавы МИД Исламской Республики в интервью программе "Панорама".

"Такие новообразования, как упомянутые уже ШОС и БРИКС, имеют огромный потенциал для создания новой инфраструктуры в сфере политики, экономики, торговли и безопасности. Их деятельность не ограничивается лишь странами-участницами, они уже имеют мировой вес. Члены этих организаций больше не намерены принимать односторонний порядок - они выступают за новое устройство мира на основе справедливости, что дает всем нам надежду на дальнейшее благополучие и достойное будущее", - отметил иранский дипломат Али Багери.

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