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Одобрен проект соглашения о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству с Зимбабве

Одобрен проект соглашения о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству с Зимбабве

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Зимбабве о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Соответствующий указ №4 глава государства подписал 9 января, сообщает БелТА со ссылкой напресс-службубелорусского лидера.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров и подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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