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Официально представили нового руководителя в Комитете госконтроля
Должность председателя ведомства занял Иван Тертель, до этого он был заместителем председателя КГБ. Трудовому коллективу руководителя представил Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Вчера, принимая кадровые решения, Президент отметил, что в КГБ Иван Тертель занимался контрольными функциями в экономике. И зарекомендовал себя с хорошей стороны. Он знает экономическую обстановку в стране и способен перевести на новые рельсы работу Комитета госконтроля.
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