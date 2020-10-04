3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Официальный Минск ввел ответные санкции в связи с недружественными действиями Евросоюза
На неделе магическое слово "санкции" упорно твердили неравнодушные к Беларуси политики и те, кто считает себя таковыми, раздавая сердитые интервью из Варшавско-Вильнюсских локаций. ЕС санкции утвердил, хотя их масштаб, кажется, устроил не всех.Тем не менее, Беларусь вынуждена реагировать. И МИД перешел от слов к делу. Официальный Минск ввел ответные санкции в связи с недружественными действиями Евросоюза - заявил представитель МИД нашей страны. Беларусь является сторонницей диалога и категорически не приемлет конфронтацию. Однако мы вынуждены принять меры по защите национальных интересов.
В МИД заявили, что долго и терпеливо отслеживали недружественную активность со стороны Польши и Литвы
Эти страны игнорировали базовые суверенные права Беларуси и явно пренебрегали необходимостью сохранить стабильность в регионе.МИД указывает - на любое ужесточение санкций ЕС наша страна готова дать симметричный ответ. Он может включать в себя и такие меры, как выход Беларуси из погранпроектов и даже, если потребуется, рассмотрение вопроса о сохранении дипотношений. Контакты всех дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД. Также вводятся симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов