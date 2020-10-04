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Официальный Минск ввел ответные санкции в связи с недружественными действиями Евросоюза

На неделе магическое слово "санкции" упорно твердили неравнодушные к Беларуси политики и те, кто считает себя таковыми, раздавая сердитые интервью из Варшавско-Вильнюсских локаций. ЕС санкции утвердил, хотя их масштаб, кажется, устроил не всех.Тем не менее, Беларусь вынуждена реагировать. И МИД перешел от слов к делу. Официальный Минск ввел ответные санкции в связи с недружественными действиями Евросоюза - заявил представитель МИД нашей страны. Беларусь является сторонницей диалога и категорически не приемлет конфронтацию. Однако мы вынуждены принять меры по защите национальных интересов.


В МИД заявили, что долго и терпеливо отслеживали недружественную активность со стороны Польши и Литвы

Эти страны игнорировали базовые суверенные права Беларуси и явно пренебрегали необходимостью сохранить стабильность в регионе.МИД указывает - на любое ужесточение санкций ЕС наша страна готова дать симметричный ответ. Он может включать в себя и такие меры, как выход Беларуси из погранпроектов и даже, если потребуется, рассмотрение вопроса о сохранении дипотношений. Контакты всех дипломатов ЕС с госструктурами Беларуси переводятся исключительно на площадку МИД. Также вводятся симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.

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