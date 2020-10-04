На неделе магическое слово "санкции" упорно твердили неравнодушные к Беларуси политики и те, кто считает себя таковыми, раздавая сердитые интервью из Варшавско-Вильнюсских локаций. ЕС санкции утвердил, хотя их масштаб, кажется, устроил не всех.Тем не менее, Беларусь вынуждена реагировать. И МИД перешел от слов к делу. Официальный Минск ввел ответные санкции в связи с недружественными действиями Евросоюза - заявил представитель МИД нашей страны. Беларусь является сторонницей диалога и категорически не приемлет конфронтацию. Однако мы вынуждены принять меры по защите национальных интересов.

