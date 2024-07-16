Официальный визит делегации правительства Беларуси на Кубу начинается 16 июля

О новых проектах говорили накануне в Венесуэле. Во время встречи Романа Головченко с президентом Николасом Мадуро затронули тему санкционного давления на страны и умениепротивостоять этому, развивая собственное производство.

В частности, мы рассчитываем запустить остановленные линии сборочных производств МАЗа и МТЗ. Они в силах выпускать по 5 и 10 тысяч единиц техники в год. И, конечно, она предназначенане только для рынка Венесуэлы. Для этого нужно возобновить поставки машинокомплектов, привлекать белорусских специалистов для контроля сборки и выстраивать финансовую схему реализации. Также обсуждали и импорт продукции из Венесуэлы к нам.

