Около 20 дискуссий о безопасности: в Москве проходит форум с участием главы МИД Беларуси

10 ноября в Москве проходит международный форум по безопасности. Как заявил, выступая на нем, глава МИД Беларуси, страны глобального большинства формируют новый многополярный миропорядок, но страны Запада все время проверяют нашу готовность идти в этом до конца. Сегодня планета как никогда нуждается в стабильности, отметит Максим Рыженков. Программа форума включает около 20 деловых мероприятий и дискуссий. Планируется выступление около сотни спикеров, включая глав МИД стран Содружества Независимых Государства, а также генеральных секретарей ОДКБ, ШОС и СНГ. Основные темы обсуждения - актуальные вопросы обеспечения безопасности на евразийском пространстве в условиях формирования многополярного мира и глобальных вызовов.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Мы наблюдаем, что уже не осталось вообще нормально функционирующих механизмов контроля над вооружениями. Напомню, и договор об обычных вооруженных силах в Европе, и договор по открытому небу, и российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях, эти все документы не работают, на самом деле значительно снижают уровень доверия сторон друг к другу и открывают возможности для дальнейшей эскалации прежде всего нашими зарубежными партнерами, значит, западными, и нагнетания тех настроений, которые сегодня очень активно стимулируются и в обществе стран Европейского союза, и США".

Форум проходит под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире: единая цель, общая ответственность" в рамках председательства России в ОДКБ. От Беларуси в масштабном диалоге также участвуют госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович и министр обороны Виктор Хренин.