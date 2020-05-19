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Окончательный вариант стратегии интеграции лидеры стран ЕАЭС обсудят осенью
Жизнь и экономика "евразийской пятерки" во время и после пандемии, стратегия ЕАЭС на следующие 5 лет и международное сотрудничество. Это повестка сегодняшнего саммита лидеров стран объединения, который уже второй раз в этом году прошел в формате видеоконференции.
На ближайшие 5 лет разработана "дорожная карта" интеграции. По документу, страны еще больше усилят взаимодействие в сфере здравоохранения. Также важно создать благоприятную среду для движения товаров и услуг. Плюс - внимание формированию общих рынков: энергетического, газа, нефти и нефтепродуктов.
Стратегию "союза пяти" обсудили очень подробно и эмоционально. Каждая сторона выразила свою позицию, и пока не принято общее решение, в частности, по формированию цены на транспортировку природного газа в рамках ЕАЭС. Стратегию же союза на ближайшие 5 лет в целом одобрили все участники, но, тем не менее, документ отправят на доработку. Окончательный вариант политики хотят обсудить на очной встрече. Саммит состоится в Минске осенью. Но, если того потребуют обстоятельства, лидеры вновь вернутся к формату видеоконференции.
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