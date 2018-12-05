Олег Кравченко: Беларусь выступает за новые проекты в ЦЕИ и недопущение разделительных линий

Беларусь выступает за новые проекты в Центрально-Европейской Инициативе и недопущение разделительных линий. Это подчеркнул на ежегодном саммите глав правительств членов ЦЕИ заместитель Министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. Во время саммита удалось провести и ряд полезных встреч. Глава белорусской делегации провел переговоры с хорватской стороной о перспективах двусторонних отношений и обсудил возможности сотрудничества с ЦЕИ с генеральным секретарем организации Роберто Антонионе. Состоялась беседа и с Йоханнесом Ханом о ближайших шагах в отношениях с Европейским союзом.