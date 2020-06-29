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Олег Кравченко принял участие в видеоконференции группы ВЭФ

Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко принял участие в четвертом заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии. Оно прошло в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Это она ежегодно проводит экономический форум в Давосе.

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