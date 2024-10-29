О своем решении прекратить участие в электоральной кампании по выборам Президента Беларуси заявила начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Сегодня на заседании правления Минской городской организации общественного объединения "Белорусский союз женщин" мы приняли решение, я его озвучу. Мы понимаем, что достигли цели, которую ставили перед собой. Мы вошли в электоральную кампанию, зарегистрировали свою инициативную группу. Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система, что любой гражданин, в первую очередь патриот, может участвовать в выборах самого высокого уровня, выборах Президента страны".

Она также отметила, что организация услышала запрос общества на консолидацию вокруг нынешнего Президента. "Мы понимаем, что никто, кроме Александра Лукашенко, сегодня не сможет обеспечить безопасность и поступательное развитие государства", - считает Ольга Чемоданова. В этой связи она приняла решение не участвовать в электоральной кампании.

Напомним, ранее о своем решении прекратить участие в избирательной кампании заявил председатель Республиканского совета общественного объединения "Белорусский союз офицеров" Сергей Бобриков. Это решение с согласия инициативной группы и тех, кто его выдвигал, он принял в пользу действующего Президента Беларуси.