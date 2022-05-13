Они стирают память о войне и делают из убийц героев - показываем настоящее лицо западных нацистов и рассказываем об их истинных целях

Тогда они были убийцами - а сегодня их считают патриотами. Тогда они ломали жизни - а сегодня с улыбкой жонглируют словами и фактами. Кто переписывает историю, как зачищают память и защищают преступников. О реваншистском безумии Запада - в новом выпуске "Понятной политики".

9 Мая - один из самых важных дней в нашей истории. День, когда мы спасли Европу от коричневой чумы, и день, когда ход истории, казалось, навсегда изменился. Но в ответ в отношении сакрального праздника творится безумие и идет тотальная подмена понятий.

Кажется, со слезами на глазах 9 Мая еще и оттого, что происходит в отдельных странах. Запрет советской символики, снос памятников и обвинение СССР, мол, это Москва развязала ту кровопролитную бойню и решающая роль Красной армии в разгроме нацизма не такая уж и серьезная. Что есть нацизм и почему он снова расправил плечи. С нас, как всегда, только факты - а выводы делать вам.

Польша: снос памятниковсоветским солдатам,территориальные претензии на белорусские земли

За последние 10 лет в Западной Европе снесли более тысячи памятников советским солдатам. В одной только Польше - около 430 памятников. И с подачи Анджея Дуды - потомка нацистов (но об этом чуть позже) - планируется снести и оставшиеся 100. Излюбленную забаву здесь преподносят как "акт национального очищения" и делают из этого целое шоу: обливают краской и показывают в прямом эфире.

Факт В боях за освобождение Польши погибли 600 тыс. советских солдат.

По инициативе Польши в 2019 году была принята резолюция Европарламента. Документ нормативно закрепляет факт, что СССР является ответственным за развязывание агрессивной войны, а следовательно, преступным государством. Это в свою очередь предполагает, что результаты Второй мировой войны, в первую очередь территориальные, могут быть пересмотрены. Как известно, Беларусь восстановила свои территории 17 сентября 1939 года, и с точки зрения Европарламента сделала это незаконно.

Подобным преступным искажением истории занимается страна, которая руководит экстремистскими формированиями, укрывает, поддерживает и спонсирует беглых, на которых в Беларуси заведены уголовные дела. И при этом даже сегодня не скрывает территориальных претензий.





Страны Прибалтики: героизация нацизма,марши ветеранов Waffen-SS, запрет памятных мероприятий возле советских монументов

Не менее отвратительно с исторической памятью поступает и Прибалтика. Например, Латвия все постсоветское время уверенно шла и продолжает идти к обелению и героизации нацизма. Бойцам полицейских батальонов, воевавшим в составе СС, возводят памятники, в Риге ежегодно проходят марши ветеранов Waffen-SS и их сторонников. Четыре года назад демонтаж истории вывели на законодательный уровень и уравняли граждан, участвовавших во Второй мировой войне как на стороне СССР, так и на стороне гитлеровской Германии. В этом году копилку пополнили.

Сейм Латвии выпустил акт, согласно которому запретил мероприятия 9 мая возле советских монументов. Более того, в официальном документе это объясняется так: "запрещено популяризировать и прославлять события, восхваляющие нацистскую и коммунистическую идеологию". Также рижские законодатели подчеркнули, что 9 мая - это дата не освобождения, а начала оккупации СССР. То есть память о Великой Победе здесь приравняли к опасной идеологии.

На ум сразу приходит мэр Риги и его акция с экстремистским бчб-флагом, который активно насаждают белорусам на уровне национального символа, хотя под его знаменами маршировали прислужники Гитлера. Тогда градоначальник заявил, что это якобы поддержка "свободных белорусов". А 11 апреля господин Мартиньш Стакис начал кампанию против памятника Освободителям Риги. Видите ли, монумент "в небезопасном техническом состоянии и денег на ремонт не предусмотрено". От такой мерзости опешили даже местные жители.





В Литве за историческую правду бьют политическими репрессиями. Журналисты и активисты вынуждены покидать страну.

В Литве героизация нацизма - это постоянное явление. В правящей партии, которая пришла к власти, литовские консерваторы, христианские демократы, как они себя называют, есть явная группа неонацистов. Они подают заявления против антифашистов, чтобы у них проводили обыски, захватывали их имущество, заводили уголовные дела. Гедрюс Грабаускас, журналист, председатель Социалистического народного фронта Литвы

Вторит прибалтийским сестрам и Эстония. Там за георгиевскую ленточку лишают гражданства и клеймят позором. Машины с символом Победы штрафуются, а любые элементы одежды с красной звездой отбираются. Зато на северо-востоке страны проходит традиционный слет ветеранов 20-й (эстонской) дивизии Waffen-SS. Среди его участников люди, которые также принимали участие в карательных операциях за пределами Эстонии.







Как в Европе "готовились" к 9 Мая

Президент Молдовы Майя Санду, которая не скрывает любви к европейскому вектору, предлагала оставить георгиевскую ленточку на свалке былого. Если точнее, выбросить в мусорное ведро истории.

В европейских странах фашизм уже давно на витрине! В Италии на полках магазинов появились спиртные напитки, где на этикетках изображены символы Третьего рейха и Адольф Гитлер.





В ЕС, не стесняясь, в преддверии 9 Мая активно восхваляли нацизм. Так, в Германии вандалы осквернили очередной мемориал советским воинам и узникам концлагеря. В Нидерландах в день освобождения этой страны от немецкой оккупации европейские вандалы осквернили военное кладбище Неймегена. По данным местной полиции, злоумышленники изрисовали ворота и около десятка памятников свастиками, украинскими флагами и символикой, активно использующейся националистами.

Украина: переименование городов и станций метро, массовый снос памятников, свободное ношение свастики

Во всей этой компании Украина, безусловно, стоит особняком. В рамках декоммунизации и под одобрение Запада массово сносятся монументы, идет переименование городов, станций метро, проспектов и улиц (многие уже носят название нацистских пособников). Вычищается вся память о победителях, а тем, кто пытается напоминать, жестко закрывают рот вплоть до физической силы.





Кажется, нацизм все больше становится частью агрессивной идеологии. Представители силовых структур не стесняются носить свастику, Бандера и Шухевич - национальные герои, их вспоминают факельными шествиями и не только, легализованы националистические и нацистские батальоны, которые сегодня являются частью Вооруженных сил Украины и чьи методы "работы" всем хорошо известны.







Что связывает президента Польши с владельцами IKEA, BMW,Hugo Boss

Еще один ярый противник любых символов победы - тот самый Анджей Дуда, о ком говорили выше. Президент Польши постоянно критикует наследие СССР. Но если копнуть чуть глубже, оказывается, это семейное.

Предки Анджея Дуды - украинцы из Львовской области. Двоюродный дед президента Польши Михаил Дуда - легендарная личность для современных украинских неонацистов. Михаил Дуда родился в 1921 году в семье сельских интеллигентов, ярых украинских националистов. Старшим товарищем Дуды в учебе и в жизни был Степан Бандера, часто гостивший в родном селе Дуды. В возрасте 16 лет Дуда вступил в запрещенную в России Организацию украинских нацистов (ОУН). В 1939 году он учился диверсионно-террористическому делу в гитлеровской Германии вместе с будущим главарем запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) Романом Шухевичем. С 1941 года судьба родственника польского президента была связана с карательным батальоном абвера "Роланд".

Историки пишут, что славы в бою Михаил Дуда не снискал, зато с огромным садистским удовольствием в 201-м батальоне СС участвовал в расправах над мирным населением Беларуси. Но и этого палачу было мало - в 1943 году он принимал участие в геноциде поляков на Волыни, то есть истреблял свой же народ.

Польский политолог Томаш Янковский отмечает, что Михаил Дуда был очень активным заводатором волынской резни, а после войны он работал в антисоветских организациях.

Дед президента Польши погиб в 1950 году и никогда не раскаивался в своих взглядах. Отсюда, видимо, и повальная ненависть Анджея Дуды. И в целом надо сказать, что многие богатые европейские семейства либо разделяли, либо тайно поддерживали действия Адольфа Гитлера. Так, только в 2000 году основатель компании IKEA Ингвар Кампрад признался, что был нацистом, но боялся рассказать, чтобы это не навредило бизнесу.





L’oreal, Bosch, Adidas, Puma и многие другие ныне известные компании не просто работали в интересах Третьего рейха, одевая и поставляя оборудование, но и с удовольствием использовали труд пленных, в том числе советских. И сегодня эти люди будут нам говорить, что и с какими символами отмечать?

Сегодня можем увидеть много компаний, которые построили немцы в то время, когда Гитлер управлял Германией. Это очень известные сейчас фирмы, например Hugo Boss, которая просто шила одежду для германских нацистов, а сейчас это очень известная во всем мире компания. И таких примеров много. Томаш Янковский, политолог (Польша)

Говоря про родственные связи, вновь перенесемся в Литву. В страну, чьи эшелоны смерти вместе с Польшей и Латвией с огромным удовольствием в 1943-м в рамках нацистской карательной операции "Зимнее волшебство" истребили до 12 тыс. мирных жителей и сотни деревень на белорусской земле. От страшных преступлений и зачистки целых районов до сих пор мурашки по коже.





"Мастера переобуваний в воздухе"

Тогда были убийцами, а сегодня они уже патриоты. Тогда ломали жизни, а сегодня они с улыбкой жонглируют словами и фактами. Один из таких циничных "фокусников" современной политики - глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Он предложил 9 мая запретить любые памятные мероприятия, а на памятники советским освободителям "надеть желто-синие чехлы в знак солидарности с Украиной". Кстати, литовский деятель - продолжатель политической династии. Вот что говорил про праздник 9 Мая его отец.

Праздник 9 Мая - это изобретение советского диктатора Иосифа Сталина, с помощью которого он стремился отделить победу советского народа от победы демократических союзников, создать иллюзию, что Европа должна быть благодарна Советскому Союзу за освобождение. Витаутас Ландсбергис, член европейского парламента 2004-2014 годов

К персоне Ландсбергиса еще вернемся. А это, знакомьтесь, его отец, то есть дед нынешнего главы МИД - Витаутас Ландсбергис-Жямкальнис.





И вообще фамилию Ландсбергис в шутку иногда переводят как "мастер переобуваний в воздухе". Потому что после войны начинатель династии Витаутас работал на советский КГБ. Про политика даже друзья говорили "многие так и не поняли, на чьей он был стороне". И здесь вспоминаем его сына - ярого антисоветчика, которого от словосочетания "День Победы" корежит, как черта от ладана.

Витаутас Ландсбергис, сын Ландсбергиса-Жямкальниса, пошел еще дальше. Еще во время учебы в гимназии он сдал каунасскому НКВД группу одноклассников, которые были членами подпольного антисоветского движения, сделав себе прекрасный задел на будущее. Несколькими годами позднее Ландсбергису предложили стать личным информатором заместителя начальника отдела контрразведки КГБ Литовской ССР Нахмана Душанского. Согласно свидетельствам, он "честно" доносил на своих коллег и знакомых в КГБ, являясь информатором с псевдонимом Dedule. На заре создания "Саюдиса" в 1988 году, который изначально не подразумевал никаких сепаратистских настроений, председатель КГБ Литовской ССР генерал Эдуардас Эйсмунтас рекомендовал Бюро ЦК КП Литвы кандидатуру Ландсбергиса в качестве лидера организации.

Вся национальная идентичность постсоветской Литвы основывается на антикоммунизме, антисоветизме и русофобии, чтобы легитимизировать себя, этот режим и направление "идем на Запад", надо очернить, демонизировать и советское прошлое, и Россию как таковую. Кристофер Войшка, политолог (Литва)

Их отцы и деды убивали и пытали наших предков, а они сейчас заявляют о свободе и высоких ценностях

В Беларуси на 9 Мая принято носить бутоньерку из яблоневого цвета и красно-зеленой ленточки. В Беларуси про 9 Мая стараются не забывать, память и подвиг бережно чтут и передают молодому поколению, на умы которого сейчас идет массированная атака.

Учитывая глубокие раны, наверное, не могло быть иначе. Ведь то, что происходит сегодня в Европе, для обычного белоруса является кощунством, дикостью и оскорблением тех, кто не жалел жизни, тех, кто ее потерял. В стране принят закон "О недопущении реабилитации нацизма". Генеральная прокуратура ведет расследование масштабного уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Нынешний год определен годом исторической памяти. И чтобы почувствовать ее дыхание, достаточно побывать хотя бы в одном из многих мемориалов.

Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростенец, меня просили, чтобы я их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо. Вот ваше нутро. Я в Хатыни об этом говорил, я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма. И сейчас продолжаете свою безмозглую, глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее, пока не поздно. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Такая сила, конечно, не по душе тому же потомку нацистов Дуде. Но как он сам к этому относится в политическом русле? Правильно, обвиняет других в строительстве "Четвертого рейха". Во время визита в Варшаву канцлера Германии Олафа Шольца высокого гостя встречали на триллион евро претензий.





Польша говорит о военных репарациях, хотя даже официальный Берлин, дипломатичный в своих высказываниях неоднократно заявлял, что тот самый почти триллион евро на "гиену Европы" и так уже потратили. Шольцу такой варшавский прием был не по нраву. Ведь прошлое его семьи тоже покрыто густым туманом.

В начале этого года в интернете активно распространялась информация, что канцлер Германии является потомком генерал-лейтенанта Waffen-SS Фрица Фон Шольца. В пользу этой теории говорит тотальное сходство - на фотографиях оба немца похожи как две капли воды. Сходятся и временные рамки - глава ФРГ родился в 1958 году. Развилка случилась по родительской линии - часть специалистов утверждают, что у высокопоставленного эсэсовца не было детей, другие уверены, что их скрыли ради безопасности.