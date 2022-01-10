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Онлайн-саммит ОДКБ начнется в 10:00 по минскому времени

Через час страны Организации Договора о коллективной безопасности соберутся на онлайн-саммит по Казахстану. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Армении в формате видеоконференции. Все страны свое участие в переговорах подтвердили. На саммите также выступит Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

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