Онлайн-саммит ОДКБ начнется в 10:00 по минскому времени

Через час страны Организации Договора о коллективной безопасности соберутся на онлайн-саммит по Казахстану. Заседание пройдет под председательством премьер-министра Армении в формате видеоконференции. Все страны свое участие в переговорах подтвердили. На саммите также выступит Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.