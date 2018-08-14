ООН приветствует решение Беларуси о введении 30-дневного безвизового режима

Он действует для граждан 74 стран. В международной организации отметили, что тем самым Минск вносит важный вклад в продвижение Целей устойчивого развития и туризма. В ООН подчеркивают, что данная сфера не только вносит огромный вклад в экономическое развитие, но и обеспечивает занятость населения.