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Операция "Скрепка" - почему в США нацистам доставались власть и высокие должности вместо наказания
Бывшие нацисты - ученые, инженеры, техники - долгие годы помогали США разрабатывать боевые ракеты, авиационную технику, лекарства и новые виды топлива. Все это происходило в результате операции "Скрепка". Кровавые палачи спокойно работали на правительство США и получали награды. Во имя лидерства на планете Белый дом готов сотрудничать даже с убийцами.
Летом 1945 года Управление стратегических служб США решило: все технологические наработки Третьего рейха нужно "спасти от лап Советского Союза". Да, разыгрывая карту союзников, Вашингтон уже тогда держал фигу в кармане. Но какой смысл от немецких чертежей без умов, способных их воплотить в жизнь? На старте программы не обошлось без помощи случая.
Вербовать нацистских ученых американцам помог "список Озенберга". Так звали немецкого специалиста, который в 1943 году должен был укрепить обороноспособность вермахта через внедрение новых технологий. Для этого с фронта Гитлер вернул 4 тыс. ученых. С каждым Озенберг проводил собеседование и буквально вел список. Он же и попал в руки к союзникам. История гласит, что его случайно нашли в туалете университета города Бонн.
Вербовку и вывоз нацистских ученых начали очень быстро - уже в августе 1945-го. Тайная операция проводилась под надзором Объединенного агентства по целям разведки. Задача весьма прозаична - обеспечить преимущество США в Холодной войне против СССР, а также победу в космической гонке.
Гэрри Трумэн официально санкционировал операцию, но изначально пытался показаться пушистым и белым. Важная оговорка в приказе запрещала вербовать нацистов или их активных сторонников. Мол, если ученый сильно замарал руки - ни в коем случае не брать. Тем более, что в Америке существовал закон, который запрещал натурализацию военных преступников.
Как поступали спецслужбы с кровавыми нацистами, но хорошими спецами? Правильно, лепили им фальшивую биографию: "Работал на Третий рейх, но в идеях Гитлера сомневался". Отсюда, видимо, и название операции "Скрепка" - к новой биографии просто прикрепляли фото ученого. И с большой долей вероятности американский лидер просто закрыл на это глаза.
По официальным данным до 1990 года в США импортировали почти 2 тыс. ученых. Причем большая часть имен до сих пор засекречена. И только вывезенные патенты и технологии из Германии оцениваются в 10 млрд долларов на момент конца 1940-х годов. Сегодня сумму можно смело умножать минимум на 10.
Деньги и карьера вместо трибунала и правосудия. Сотни ученых на службе Белого дома. Как США спасали нацистов. Почему преступники Третьего рейха стали большим бизнесом и большой политикой. Фальшивые биографии и секретная программа переселения. О циничной охоте за умами ради мирового господства смотрите в "Понятной политике".
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