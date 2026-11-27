Беларусь и Китай - настоящие друзья и стратегические партнеры, одной из общих целей которых является защита мира и стабильности.

Важность этого отметил первый заместитель ректора Партийной школы ЦК Коммунистической партии Китая Се Чуньтао, выступая на белорусско-китайском симпозиуме, посвященном опыту управления.

Он высоко оценил всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство стран. О доверительном характере двусторонних отношений говорят и в Минске.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

"Взгляды Беларуси и Китая на принципы и цели государственного управления очень схожи, поэтому я считаю, что опыт Компартии КНР в создании современного Китая для нас очень интересен, актуален и заслуживает глубокого изучения. Мы во многом схожи по целям, задачам, отношению. У Китая и нас главное - интересы человека, народа. Отсюда мы так и близки друг к другу. Как недавно сказал наш Президент: "Мы будем сотрудничать с Китаем всегда, пока будет существовать суверенная, независимая Беларусь, а суверенная, независимая Беларусь будет существовать всегда".

В 2027 году Беларусь и Китай отмечают 35-летие дипломатических отношений. Симпозиум выглядит как подготовка к этой дате - не просто обмен речами, а обмен практиками управления, которые лягут в основу совместных проектов.