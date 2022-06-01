"Особый" статус поляков в Украине, оговорки и слив "секретной" информации от Буша-младшего - фейки и абсурды мая-2022

Кто планировал убийства в Минске в 2020 году, почему нельзя верить обещаниям Вашингтона и из-за чего случились нервные срывы у украинских советников. В очередном выпуске "Понятной политики" - традиционная подборка абсурдов и фейков.

Закончился май и подоспела очередная порция фейков, абсурдов и событий, которые, как минимум, удивили. Не обошлось без очередных сливов заокеанских политиков, без кровожадности беглых. А праздник 9 Мая вновь стал лакмусовой бумажкой и проверкой на человечность. С нас, как всегда, только факты, а выводы делать вам.

Прибалтийско-польский ответ празднующим 9 Мая

9 мая Прибалтика и ЕС соревновались в абсурдности глупых решений. Так, в Литве запретили демонстрацию любого символа "советской победы". А парламент Латвии пообещал: "Поддержите Россию - останетесь без гражданства".

В Риге сразу же после памятных мероприятий 9 мая власти города бульдозерами сгребли в мусорные ямы цветы, которые жители приносили к монументу освободителям города от фашистов. Мэрия трусливо направила технику рано утром 10 мая. Люди возмутились настолько, что принесли еще больше цветов к памятнику.

У простых людей память жива. Как на такую "строптивость" отреагировали власти? Правильно, разрешили снос. До 31 августа любой доступ к монументу запрещен. А вот красноречивое мнение из латвийского сейма.

Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец - в Москву! Александр Кирштейнс, представитель партии "Национальное возрождение" (Латвия)

Ничего не напоминает? Вышки, охрана, заборы... Менее 80 лет прошло…

Переборщили с Рижским бальзамом, видимо, и в полиции. Руководство стражей порядка уволило около десяти человек за то, что пропустили людей к монументу. Дальше - больше. Не остались без административных и уголовных дел даже те, кто принес цветы. Удивительные и циничные пытки над памятью.

События 9 мая на Западе показали, что идет агрессивное переписывание истории, которое является частью кампании против евразийских стран. Не секрет, что германское руководство публично заявило, что теперь оно избавлено от чувства вины за преступления Второй мировой войны. И сейчас подавление воспоминаний о победе, шельмование народов-победителей, включая народы России и Беларуси, является инструментом новой внешней политики Запада. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитичекого клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Плюс к этому веер вандализма и провокаций в разных локациях. У Беларуси с исторической памятью все в порядке. Александр Лукашенко в своем выступлении 9 мая задался вопросом: а где иностранные послы, почему не приехали на Площадь победы в Минск отдать дань уважения? Но им оказалось ближе украинское националистическое гостеприимство: 12 мая дипломаты дружно прибыли отмечать День польской конституции почему-то в посольство "жовто-блакитной". Видимо, своих планов уже совсем не скрывают, а историю прочно забыли.

А теперь, как говорится, почувствуйте разницу: посла России в Польше 9 мая облили фейковой кровью. Дипломат не растерялся.





"Перамога" украинских властей в Мариуполе

А ведь по такому же принципу, как мы описали выше, евро-СМИ обеляли образ нацистов из "Азова", называя их "героями азовстали", "защитниками свободы" и т.д. Правда, в середине мая нацисты все же сдались - из подземных бункеров предприятия вышли чуть более 2 тыс. человек.

Русская армия вывозила пленных на территорию, подконтрольную ДНР, оттуда - под суд в Таганрог и Ростов. Как отреагировала украинские власти? Правильно, заявили, что это их "перамога".

Операция по освобождению защитников Мариуполя начата нашей военной разведкой. Работа по возвращению наших парней домой продолжается. Но эта работа требует деликатности и времени. Владимир Зеленский, президент Украины

Но если Украина договорилась эвакуировать азовцев, то почему их забрали русские? Нарратив офиса Зеленского распадался на глазах. Судить их будут по всей строгости закона за совершенные преступления. На фоне происходящего нервы сдали у Арестовича. Невозмутимый советник офиса президента Украины очень сильно обижен на Запад. Партнеров обложил матом.





Силовой сценарий смены власти в Беларуси 2.0 - и снова польский след...

Продолжая украинскую тему, впору вспомнить побратимов "Азова" - батальон имени Кастуся Калиновского и банду Автуховича.

В декабре 2020 года белорусские силовики раскрыли деятельность банды Автуховича. Восемь человек готовили серию терактов с целью запугать население и надавить психологически на МВД - бомбы планировали закладывать возле местных отделений. 18 мая 2022 года начался суд. Шестерым может грозить высшая мера наказания.

Через Автуховича западные кураторы рассчитывали устроить в Беларуси хаос и даже ввести войска,якобы миротворческие. Не получилось. Впрочем, свои мечты они не оставили. На экстремистскомпольском телевидении всерьез говорят о силовом сценарии смены власти в Беларуси. Едва ли рупор польской и западной пропаганды вбрасывает такие посылы случайно.



Из силового резерва батальона со всеми будут коммуницировать наши координаторы, которые будут давать точные инструкции, что и когда нужно будет делать. Так как нас большинство, мы должны будем обозначить нашим белорусским силовикам, которые также являются частью белорусского народа, что время диктатора прошло. Нам нужно только, скажем так, разобраться с очень небольшой частью вот этой уголовной группировки, которая сейчас насильственно удерживает власть в Беларуси. "Игорь" (позывной), член батальона имени Кастуся Калиновского

Информация, откуда и каким образом в Беларусь зайдет силовой резерв, публично не озвучивается. Но сроки, когда названные исторические события могут случиться, близкие - конец 2022 года.

Ставка сделана на белорусов-мигрантов и тот самый батальон им. Калиновского. При помощи этих инстаграм-бойцов поляки и правда планируют интервенцию. В программе "План:Б" один из спикеров не выдержал и рассказал настоящую правду про 3 %.

Я был в избирательной комиссии, сейчас вот, когда проходил референдум. Я специально позвонил и спросил, какие были цифры на референдуме на этом участке. Подавляющее большинство проголосовало ЗА. Это я вам просто говорю к тому, что это протестное движение в Беларуси полностью уничтожено. Активные 3 %, которые выходили на марши, которые что-то делали, их всех выдавили. Виталий Ефимочкин, беглый, общественный активист

Видимо, это именно, те, кто выходил на протестные марши и, видимо, еще парочка полоумных товарищей, которые только и ждут ракетного удара по Беларуси. Здесь мы тоже идем строго по тексту.

Украина имеет все права юридически нанести удар прежде всего по резиденции того человека, который за это несет ответственность. Основная точка, мы знаем, где она находится, она во Дворце Независимости. Валерий Цепкало, бывший руководитель Парка высоких технологий, фигурант дела о коррупции

Председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в своем Telegram-канале ответил беглому коррупционеру с присущей эмоцией и харизмой.

Это сказал человек, который 30 лет лизал задницу, строил карьеру и, вдруг, лишившись должности за коррупцию, предал и прозрел! Это говорит трус, который все выборы 2020 года прятался за юбку жены. Это говорит трус, который в Киеве на остановке лебезил и извинялся перед украинскими националистами за свои слова! Сегодня он говорит о ракетном ударе по нашей стране, которая вырастила его! Цепкало должен знать, что он ответит, юбка жены не спасет, и Европа не спасет. Перед законом придется отвечать. Олег Гайдукевич, председатель "Либерально-демократической партии" Беларуси

С другой стороны - вполне себе методичка беглых. От мирных и светлых протестов уже давно и следа не осталось и всплывает все больше фактов, чего удалось тогда избежать на улицах Минска. Коллеги с телеканала ОНТ взяли интервью у одного из тех, кто готовился стрелять по людям за кровавые гонорары. По его словам, задачей было реализовать здесь сценарий "Небесной сотни", когда должны были погибнуть и простые люди, и силовики.

По словам провокатора, США готовили киллеров с 2019 года в учебных центрах НАТО. За массовое убийство должны были отвечать сразу несколько переброшенных в Беларусь группировок. Задачей украинской и польской группировок была работа внутри протестной толпы (поджигать машины, магазины, государственные здания), чтобы отвлечь внимание от снайперов. Задача грузинской - "стрелять из разных сторон, чтобы были жертвы с обеих сторон". Киллеров из Киева перебросили в Беларусь. Здесь же должны были снабдить оружием, таким же, как у офицеров НАТО.

У нас на операцию было 3-4, максимум 5 минут, чтобы открыть огонь по мирным митингующим, и вторая десятка - по силовым структурам. Вот что в интервью Игорю Туру рассказал иностранный провокатор

Президент Польши пообещал бороться за Украину, причем весьма интересным способом

Между тем, 22 мая в Киеве встретились два одиночества - Анджей Дуда, который спит и видит воплощение проекта "Междуморье", и Владимир Зеленский. Президент Польши зашел в здание Верховной рады Украины слева и пообещал бороться за Украину, причем так рьяно, что уже президент "незалежной" подготовил любопытный законопроект.





Удивительная коллизия суверенитета. Точнее, его обломков. Чем не аннексия? Впрочем, тут у поляков может возникнуть конфликт интересов с Вашингтоном. Ведь США громогласно заявили о подписании ленд-лиза для Украины. Сумма - свыше 40 млрд долларов. По сути, это кредит чудовищной силы. Это минимум полвека долгов для Киева. Однако эксперты не уверены, что деньги не начнут разворовывать еще на стадии выделения. У США уже есть вопросы, а не перепродает ли Киев на сторону полученное вооружение?

Еще в довоенный период существовали схемы контрабанды украинского оружия в другие горячие точки. Например, в Сирию и Афганистан. Мы помним скандальную историю, когда еще в период американского военного присутствия движение "Талибан" получило украинские минометы "Верба", которые использовало против американских союзников в Афганистане. Аналогичной была ситуация с контрабандой оружия через Одессу на Ближний Восток сирийским вооруженным группировкам, что в свое время осуществлялось при активном участии экс-президента Грузии Саакашвили. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского политического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

Мировая дипломатия в мае пополнилась еще одной колоритной историей. Посол Украины в Германии назвал канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой". Шольц резко отреагировал на отказ Зеленского принимать в Киеве президента страны Штайнмайера. Пример самой бесхребетной реакции в современной политике: "Он не колбаса, он канцлер", - обиженно ответили в Бундестаге.

Офис Зеленского решил пойти ва-банк. Так, Киев заявил, что любое зарубежное СМИ, которое поедет освещать события на территории, подконтрольной России, будет закрыто за считанные дни. Достал из загашников СБУ и компромат на Петра Порошенко. Связи с Россией, нелегальная покупка трубопровода и схема "Роттердам плюс" по искусственному завышению цен на уголь - все это используется против одного из главных конкурентов Зеленского, да еще и устами бывшего соперника.

Для того чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту, собственностью самого Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий, начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала в данном случае трубопровод как собственность "Транснефти", и были вынесены определенные решения, говорящие о том, что это собственность Украины. Так вот, для того чтобы дать возможность "Транснефти" продать эту трубу, необходимо было сделать все, чтобы "Транснефть" снова владела ей и принимала решения о ее продаже. И здесь господин Порошенко решал все вопросы как судебной системы, так и административных органов через возможности президентской должности и административного влияния. Виктор Медведчук, экс-глава партии ОПЗЖ (Украина)

В массовом убийстве в Буче обвинили белоруса, который никогда не был в Украине и даже не служил в армии

Информационная война продолжается. И в мае украинские сценаристы нарисовали еще один фейк: прокуратура страны назвала главного виновника "массового убийства гражданского населения в пригороде Киева". Им якобы оказался белорус. Вот только он никогда не служил в армии, работает на Мозырском НПЗ, а Украину видел лишь на картинках.





А вот неожиданно правду рассказал Адриен Боке - бывший французский военный, который ездил в Украину на три недели с гуманитарной миссией и повидал там многое.

Это отвратительно. Я говорю про боевиков "Азова". Они там везде - и в западной части страны, их видно по нацистским шевронам. Это меня поначалу просто шокировало, потому что здесь, в Европе мы им даем оружие, мы их вооружаем. Но они же нацисты с ясными обозначениями! У них нашивки СС, и это везде по всей Украине! Я без проблем все это видел. Я же работал с ними рядом, давал им лекарства. Знаете, какие разговоры они вели прямо в моем присутствии? Я немного понимаю украинский и говорю по-русски, и многие там еще говорят по-английски. Они смеялись и говорили, что если им попадется еврей или негр, то они их уничтожат. Вот так. И такие разговоры обычно сопровождались у них гоготом. Адриен Боке, французский волонтер

НАТО уже не тот - Турция отказалась голосовать за вступление в альянс Швеции и Финляндии

Еще одна потерянная точка контроля Вашингтона - НАТО. Так хотелось насолить России, что организовали в срочном порядке подачку документов на вступление в альянс Швеции и Финляндии. Не учли один фактор - принять в НАТО можно только единоличной поддержкой всех членов. И тут на авансцену вышла Турция. Эрдоган отказался голосовать ЗА.





Снова повод задуматься: а существует ли то самое распиаренное хваленое единство в НАТО?С похожим вопросом выступил в Москве на саммите ОДКБ и Александр Лукашенко. Блоку в нынешней ситуации сплоченность нужна как никогда.

Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих "адских", как они говорят, санкций. Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский союз, насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос: кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс? Вот тут с них нужно брать пример. По одиночке нас просто раздавят и разорвут. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Есть нечего, но вы держитесь!

Единство - это голосовать в ООН вместе, а не воздерживаться. Единство - это не закрывать воздушное пространство и не думать, а стоит ли помогать. Тем более, когда Европу и США настигает мощнейший продовольственный кризис (в том же Нью-Йорке, к примеру, закончилось детское питание), а из-за экономии электричества происходят неприятные ситуации.





Из подобных историй и понятно, почему, например, литовцы и латыши с удовольствием едут по безвизу к нам, в Беларусь - банально купить хлеба и соли. В Европе сегодня базовые продукты стоят, как крыло самолета. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш призывает вернуть белорусские и российские продукты и удобрения на мировой рынок - сами не справляются.



В текущей ситуации продажа зерна Украиной - это получение страной большого количества денег, на которые будет куплено оружие. А это оружие потом будет стрелять по белорусам и россиянам. Поэтому мы, конечно, должны делать все, чтобы блокировать эти поставки, чтобы не допускать развития таких отношений. Тут прогибаться нельзя. Сергей Карнаухов, политолог, доцент кафедры Российкой академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России

И снова за дело берется американский Локи. Вашингтон и правда - бог обмана. Как получить белорусские калийные удобрения, да еще и вывезти все зерно из Украины - лайфхак от Белого дома.

Факт Американские власти рассматривают возможность снятия ограничительных мер, введенных против калийных удобрений белорусского производства, если официальный Минск согласится на транзит украинского зерна через территорию Беларуси. Эти санкции могут отменить на полгода и в случае согласия белорусских властей зерновые культуры будут поставляться по железной дороге в порт литовского города Клайпеда.



План надежный, как швейцарские часы. Вот только идти на такие сомнительные сделки явно никто не будет. К вороху проблем добавляется шестой пакет санкций, который не могут принять уже месяц. Странам попросту надоело стрелять себе в ногу, пока Вашингтон буквально впихивает им свою дорогую и грязную сланцевую нефть.

Потенциальная проблема для западного лагеря - победа в Северной Ирландии партии "Шинн Фейн". Они ярые сторонники так называемой единой Ирландии и противники британской короны. Лондон называет их сепаратистами и даже террористами. Ведь эта партия создавалась как политическое подразделение печально известной "Ирландской республиканской армии", чьи теракты сотрясали Туманный Альбион вторую половину XX века.

Сторонники Великобритании называют эту территорию Северная Ирландия, а противники - Ольстер. То есть это фактически британская версия "чей Крым?".

Так что Борису Джонсону хорошо бы под нос себе посмотреть, а не закидывать далекую Украину оружием.Пользователи "Твиттера" про "воссоединение Ирландий" уже начали оставлять записи. Кстати, совсем скоро эту соцсеть купит Илон Маск, а он обещал, что не будет никакой цензуры. Значит, вернет и Трампа, да и сам, быть может, пойдет в президенты.

Такой расклад пугает демократов, и они придумали ноу-хау - Министерство правды. Что скрыто за ширмой, попробуйте догадаться.





Громкие ляпы и сливы информации от Буша-младшего

Впрочем, в доме храбрых и стране свободных слушают только нужные голоса. И еще не всегда умеют держать язык за зубами. Спикером месяца стал даже не чемпион оговорок Байден, нынче солировал Джордж Буш-младший. Это он вероломно вторгся в Ирак, убил сотни тысяч мирных жителей и погрузил страну в хаос.

Первый громкий ляп случился в Техасе. Клеймя Россию по всем фронтам, экс-президент США так старался убедить зрителей в кровожадности Путина, что в ходе обсуждения ситуации в Украине оговорился и заявил о "неоправданном и жестоком" вторжении в Ирак. Что называется, наконец-то признал вину. Оговорка облетела мировые ленты, но контент для них Буш-младший продолжил генерировать и дальше.

Спустя некоторое время до Джорджа дозвонились пранкеры Вован и Лексус. На их счету скальпы уже многих политиков. Представились Зеленским и заглянули за ширму американской свободы. Буш прямо сказал, что с русскими воюет не Украина, а западный мир, Пентагон финансировал биолаборатории, и снова напомнил, что обещаниям Вашингтона нельзя верить (речь о нерасширении НАТО на Восток). Да, когда-то говорили, но ведь было это давно и, как говорится, неправда. А еще Буш подтвердил, что США ведут информационную войну, и, наконец, назвал главную цель украинских нацбатов.

Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать военную помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку. Мне кажется, у вас хорошие связи с администрацией. Ваш министр обороны и остальные постоянно информируют наших военных о том, что нужно. И наши военные действительно поддерживают то, что вы делаете, господин президент. Джордж Буш-младший, экс-президент США