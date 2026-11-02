Инициатива организовать широкое обсуждение проблем евразийской безопасности принадлежит Президенту Беларуси. Идею Александр Лукашенко озвучил в ноябре 2022 года на саммите ОДКБ в Ереване.

Минская площадка задумывалась как альтернатива западному диалогу, и время доказало ее абсолютную востребованность. Уже через год белорусская столица принимала первую международную конференцию высокого уровня. Площадка привлекла огромное внимание.

Участие в форуме приняли порядка 300 делегатов из 39 государств: военные эксперты, дипломаты, аналитики, представители международных организаций. С каждым годом дискуссия приобретала новый масштаб, наглядно демонстрируя крах любых попыток дипломатической изоляции.

В 2024 году диалог в Минске поддержали более 600 участников, а география расширилась до 45 государств.

Еще более представительным был форум 2025 года. А на IV Минской конференции по безопасности ожидается более 600 участников из полусотни государств. Это одна из самых ярких иллюстраций возрастающего запроса на построение справедливого мира.

Особую значимость платформы подчеркивает и состав гостей. Впервые участие примет генеральный секретарь ОБСЕ, на что в моменте отреагировали западные СМИ. С высокой трибуны также выступят руководители практически всех региональных организаций, занимающихся вопросами безопасности на евразийском пространстве, и представители внешнеполитических ведомств ряда стран.

Как анонсировалось ранее, к разговору о безопасности присоединятся делегации Ирана, Китая, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, Омана и Таджикистана. Широко будет представлено экспертное сообщество западных стран, в числе заявленных - представители Австрии, Германии, Италии, Испании, Сербии и Швейцарии.