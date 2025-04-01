От молочки до мяса: по каким направлениям будут работать Беларусь и Вьетнам

Беларусь рассчитывает нарастить свое присутствие в Азии. Одна из опорных точек в регионе для страны - Вьетнам. 1 апреля в Ханое прошло заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству - стороны обсудили действующие и будущие приоритетные проекты.

Во Вьетнаме уже действует сборка Минского автомобильного завода. Но партнеры нацелены на большее - обсуждается совместное сборочное производство белорусских тракторов. Уже выбрана площадка в разработке несколько моделей для местного и соседних рынков. В ближайшее время запланирован выпуск пробной партии.

Кроме того, Беларусь наращивает во Вьетнам поставки продовольствия. Молочная продукция сертификацию прошла, на завершающей стадии находятся необходимые процедуры для поставок говядины. В итоге около 20 отечественных предприятий получат доступ на вьетнамский рынок.

"На сегодняшний день все этапы сертификации пройдены, и сегодня уже в рамках встречи с коллегой - заместителем министра сельского хозяйства и природных ресурсов Вьетнама - обсудили итог работы. Коллега подтвердил, что в ближайшее время будут согласованы ветеринарные сертификации, и белорусские предприятия, которые желают поставлять говядину во Вьетнам, будут в соответствующем реестре. На этом мы не останавливаемся, как только завершим сертификацию говядины, будем работать по направлению мяса птицы и свинины", - заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.