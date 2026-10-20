От стратегии к контролю: судья Конституционного суда Любецкая рассказала о повестке ВНС в 2026 году

3-е заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 17-18 декабря в Минске. Недавно орган народовластия отметил 30-летний юбилей.

Конституционный статус Всебелорусское народное собрание обрело путем масштабного референдума по внесению изменений и дополнений в основной Закон страны.

О том, какие вопросы будут на повестке предстоящего заседания, корреспондент "Первого информационного" Стефания Винничек узнала у делегата ВНС, судьи Конституционного суда Беларуси Светланы Любецкой.

Светлана Любецкая, судья Конституционного суда:

"Решения Всебелорусского народного собрания носят обязательный характер. Те решения, которые были приняты на предшествующих заседаниях, касались вопросов стратегического развития: военная доктрина, концепция национальной безопасности, обновленная программа социально-экономического развития на следующее пятилетие. На сегодняшний день стоят вопросы контроля, как они исполняются, необходимы ли какие-либо промежуточные решения - это та плановая работа, которую и предполагает наш закон о Всебелорусском народном собрании, и этот вопрос будет вынесен".

Опыт белорусского народовластия основан на лучших исторических традициях белорусского народа и интересен за рубежом. 15 марта 2026 года по итогам референдума в Казахстане появился высший орган представительной власти - Курултай. Однако система народовластия Беларуси остается уникальной.