От внутренней повестки до ратификации договоров: депутаты рассмотрели ряд законопроектов

Депутаты ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР. Документ направлен на расширение и укрепление взаимодействия между странами.

В Палате представителей прошло заседание, на котором рассмотрели ряд законопроектов. Это вопросы ратификации международных договоров, изменения законодательства о геральдических символах, перевозке опасных грузов и переписи населения.

В первом чтении также рассмотрен законопроект "Об изменении законов по вопросам официальных геральдических символов". Он предусматривает единую систему регулирования, запрет на ношение нагрудных знаков лицами без соответствующего права, наделение Минюста полномочиями по ведению Государственного геральдического регистра. В фойе возле зала заседаний даже организовали тематическую выставку.

Виктор Азаренок, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Законопроект предусматривает ряд новаций. Для сил территориальной обороны знаки различия по воинским формированиям и функциональному предназначению будут учреждаться Министерством обороны. Устанавливается запрет на ношение нагрудных знаков служебной или иной принадлежности, учрежденных Президентом Республики Беларусь, нагрудного знака "Державная служба" лицами, не имеющими на это право. Также уточняются процедурные сроки направления документов в Геральдический совет и вынесения им экспертного заключения".

Одним чтением принят проект о ратификации договора о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНДР, подписанного в Пхеньяне в марте в ходе официального визита нашего Президента. Договор предполагает расширение политического, экономического, торгового и культурного сотрудничества, предусматривает работу совместной комиссии по торгово-экономическому взаимодействию.

Во втором чтении рассмотрен проект об изменении закона "О перевозке опасных грузов". Он предполагает обязательные проверки цистерн, мониторинг перевозок грузов повышенной опасности, уточняет требования к воздушной перевозке, права и обязанности субъектов перевозки. То есть главная цель - обеспечить безопасность и предупредить аварии.

Оксана Приходько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Более 30 статей закона претерпели изменения, и сегодня закон излагается в новой редакции. В соответствии с нормами закона ужесточается контроль за техническим состоянием транспортных средств и квалификацией персонала. В части осуществления международных перевозок предусматривается оснащение транспортных средств навигационными устройствами. Это позволит в режиме реального времени отслеживать нахождение потенциально опасного объекта и контролировать установленные маршруты".

Во втором чтении рассмотрен проект об изменении закона "О переписи населения". Нормы укрепят правовой фундамент организации этой важной кампании. В конечном счете это позволит удовлетворить информационный "голод" государства и общества, предоставив им качественную и надежную официальную статистику.