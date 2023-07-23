От безопасности до экономики - о чем говорили Лукашенко и Путин

В Санкт-Петербурге сегодня состоялись переговоры президентов Беларуси и России. В Константиновский дворец лидеры приехали вместе.

В повестке немало вопросов. Традиционно это широкий круг наиболее важных и актуальных для двусторонних отношений тем. В своем вступительном слове Президент Беларуси в первую очередь затронул ход специальной военной операции, ситуацию у границ Союзного государства. Александр Лукашенко отметил успехи российских войск в СВО. Даже на примере вчерашнего дня - колоссальных потерях в личном составе ВСУ и рядах иностранной техники (уничтожены Leopard и Bradley) - очевидно, что войну приходится вести против всего блока НАТО.

На фоне разговоров о возможности присоединения Украины к альянсу всячески активизировалась Польша. За этой активностью вполне очевидные территориальные аппетиты на Западную Украину. Все эти "движения" зафиксированы. На встречу с российским коллегой Александр Лукашенко привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства.

"Провалилось. Результатов нет, - подтвердил белорусский лидер. - Что дальше? Они, это Вы очень точно сказали недавно, начали подключать Польшу. И активно подключают наемников. Я специально привез вам карту о переброске Вооруженных сил Польши к границам Союзного государства, о чем Вы говорили. Мы видим, готовится почва. Допустим, одна из бригад место свое нашла в 40 км от Бреста. Стояли километрах в 500, перебросили на 40 км. Карту я покажу. Мы это все видим. И чуть больше 100 км от Гродно вторая бригада перебрасывается. Дивизия у них, но пока бригады подошли. Открыли они ремонт Leopard - поляки на своей территории. И Жешув активизируется - аэродром, куда американцы перебрасывают технику и другие. Это что касается Польши. Я сейчас объясню, почему я хотел обратить Ваше внимание на данный вопрос. Хотя яеще раз подчеркиваю, Вами было на Совете безопасности очень правильно и точно сказано".

"Естественно, Польша поставила вопрос: что взамен? Ясно - деньги, вооружение. Это понятно. Но сейчас, Вы тоже отметили это, очень много разговоров "по частям принять Украину в НАТО". Что за этим стоит? Это дымовая завеса. А там стоят Западная Украина и Западная Беларусь, естественно. Оторвать этот кусок Западной Украины. Это под видом принятия в НАТО, чтобы населению зашло. Они хотят оттяпать Западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за активное участие поляков в этой операции против войск Российской Федерации. Американцами это поддерживается", - заявил глава государства. - К чему все это сказал? Нам это неприемлемо. Отрыв Западной Украины, расчленение Украины и передача земель Польше неприемлемы. И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы Вы обсудили и продумали этот вопрос. Естественно, я хотел бы, чтобы в этом плане Вы нас поддержали".

Что касается экономических вопросов, все планы белорусско-российского сотрудничества реализуются, причем даже лучшими темпами, чем ожидалось. Это подчеркнул российский лидер. Растет взаимная торговля, вместе с услугами цифра приблизилась к 45 миллиардам долларов. Реализуются союзные программы по импортозамещению и кооперации. На встрече со своим российским коллегой Александр Лукашенко предложил экономический план. Учитывая санкционное давление, как никогда союзники должны опираться на взаимную поддержку.

"Что касается экономики, я хотел бы попросить вас еще раз, чтобы наши правительства продумали какой-то экономический план. Суть - опора на собственные силы. Не будем мы прогибаться ни под кого. Мозгов хватает. Ресурсов больше чем достаточно. И надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю: два государства, одно Отечество. И мы это можем сделать. Но основные силы здесь - в России - с давних времен. И если наши правительства выработают такой план, это будет неплохо", - сказал глава государства.

"И даже если чуть-чуть у нас будет похуже, люди нас поймут и поддержат. Потому что они будут видеть свет в конце тоннеля", - уверен белорусский лидер.

Более того, страны уже началиработатьв данном направлении, развивая сотрудничество в том числе в таких сферах, как микроэлектроника, космос, сельское хозяйство. "И везде мы видим хорошие ростки. Так надо это в план объединить, ответственных назначить. И на этом мы выполним свою работу стратегически", - сказал Президент Беларуси.

Российский лидер отметил хорошее состояние экономик двух стран, ожидаемый экономический рост по итогам года: "Посмотрел последние данные. По году в Беларуси ожидается рост экономики 3,7 %. Это прогнозные значения, но тем не менее. У нас чуть пониже, могу сказать. Но для нас это тоже хороший показатель. Мы рассчитываем на более чем 2 % роста. На низком уровне находится безработица. В общем все основные показатели дают нам основания полагать, что этот год мы пройдем уверенно, спокойно и продемонстрируем хорошие показатели роста".

В повестке переговоров на высшем уровне также международная ситуация, реализация союзных программ, совместное противостояние санкционному давлению. Сегодня и завтра главы государств продолжат общение неформально.