От медицины до туризма - во Дворце Независимости прошли переговоры президентов Беларуси и Экваториальной Гвинеи

Беларусь выступает за справедливый мир и идет в Африку как друг. Это заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Переговоры состоялись 7 сентября во Дворце Независимости.

Лидеры говорили о совместных планах, ситуации в Африке, международной обстановке. Беларусь давно уделяет большое внимание сотрудничеству со странами этого континента. И стоит отметить, что сейчас за него развернулась серьезная борьба - за влияние и ресурсы.

Что касается государства, откуда приехал высокий гость. Гвиней всего четыре. Экваториальная Гвинея - маленькая страна в Западной Африке, но считается одной из самых богатых на континенте (входит в ТОП-5), если смотреть по ВВП на душу населения. Зарабатывает в основном на "черном золоте", которое стали добывать в середине 1990-х. Это львиная доля дохода госказны. Но работать на улучшение уровня жизни еще предстоит много.

Минску колониальные замашки чужды. Мы всегда предлагаем взаимовыгодное сотрудничество - конкретные и полезные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Это наша стратегия на перспективном африканском континенте.

Сегодня был подписан ряд меморандумов и соглашений между Беларусью и Экваториальной Гвинеей о взаимодействии в самых разных сферах. Это хороший задел на будущее - именно так оценил результаты переговоров Александр Лукашенко. Все подробности в репортаже рассказала Наталья Бреус.

Календарная осень еще балует белорусов погодой. Уже, конечно, не Африка, но для сентября очень даже тепло. Так что для встречи высокого гостя самое то. Зона комфорта, считай, как дома.







Визит на высшем уровне не обходится без соблюдения особого церемониала. Во внутреннем дворике Дворца Независимости звучали разные гимны, но вот национальная песня Экваториальной Гвинеи - впервые. Непривычно энергичный гимн - колорит чувствуется уже сразу в мелодии.

Факт Теодоро Обианг Нгема Мбасого 81 год, почти как Байдену. Но на посту президента он больше половины своей жизни - возглавляет страну уже 44 года. Лишь лет за 10 до его президентской карьеры Экваториальная Гвинея избавилась от колониального гнета Испании.

Этот визит должен был случиться еще пару месяцев назад, но рабочий график скорректировал планы. Впрочем, перенос не омрачил встречу.

Африканских лидеров во Дворце Независимости встречают не впервые. Наше сотрудничество с континентом возникло не вдруг. Египет, Судан, Зимбабве, ЮАР - и вот сейчас Экваториальная Гвинея. Понимая, что за Африкой будущее, Александр Лукашенко нацеливал и правительство, и МИД иметь полноценную долгосрочную стратегию сотрудничества в этой части света.

Лукашенко: Будущее планеты во многом принадлежит Африке

"Каждый воспринимает этот континент по-разному. Но все абсолютно схожи во мнении, что будущее нашей планеты во многом принадлежит Африке. Я также придерживаюсь такого мнения. Я рад тем процессам, которые проходят, которым подвержена Африка", - признался Президент Беларуси.

Африка развивается, государства Африканского континента приобретают свою независимость. Словом, Африка освобождается от своего колониального наследства. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость. Александр Лукашенко

"Мы приближаемся к празднованию 100-летия обретения независимости рядом африканских государств. Но при этом мы понимаем, что речь идет про обретение своего рода номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма, ощущать на себе давление тех стран, которые пытаются продолжать эту политику, - обратил внимание Президент Республики Экваториальная Гвинея. - Если по сей день на Африканском континенте продолжает существовать крайняя нищета, это говорит о том, что имперские неоколониальные силы продолжают эксплуатировать наши страны, забирать у нас природные ресурсы и высасывать из нас соки, которые могли бы дать нам жизнь".

Вот такой почти крик души в этих словах, вся боль того, что не одно десятилетие происходило на континенте, континенте перспективном и богатом недрами.

В Экваториальной живет немногом более 1,5 млн человек, считай, Минск на всю страну. И редкий случай, когда столица располагается на отдельном острове в 300 км от континентальной части. На территории страны есть всего понемногу: газ, золото, алмазы, алюминиевая руда, древесина, какао и кофе. Но кормит нефть, которую начали добывать в середине 1990-х. И сегодня страна входит в тройку нефтедобытчиков континента. Это, как и иностранные инвестиции, помогли сделать Экваториальную Гвинею одним из самых богатых и стабильных государств Африки.

При этом не скажешь, что все живут в шоколаде, нужно приложить еще массу усилий для развития сельского хозяйства, переработки, промышленности и социальной сферы.

Алейник о белорусской стратегии в Африке

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркнул, что данный визит является логическим продолжением стратегии по выстраиванию отношений Беларуси со странами дальней дуги, с дружественными странами и, конечно же, с государствами Африканского континента, что является сегодня приоритетом.

Африка - это континент будущего. Мы совместно работаем над активизацией всего комплекса двусторонних отношений с акцентом прежде всего на экономическом сотрудничестве. Есть серьезный взаимный интерес. Есть большое желание развивать экономику. Хочу обратить внимание, что экономика Экваториальной Гвинеи сегодня является одной из ведущих на Африканском континенте. При этом она на 90 % состоит из сырьевой добывающей составляющей. Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси

"Для Экваториальной Гвинеи важно обеспечить интенсивное развитие своего сельскохозяйственного сектора, продовольственную безопасность и создать более комфортные условия для устойчивого экономического развития и благосостояния граждан, - отметил Сергей Алейник. - Поэтому нам есть что предложить партнерам из Экваториальной Гвинеи, которые заинтересованы изучить наш промышленный потенциал, сельскохозяйственные технологии. Важным является обсудить развитие сотрудничества в области здравоохранения, образования, культуры, IT-сферы и многих других".





При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул: "Те сжатые сроки, в которые нам удалось организовать этот визит и согласовать достаточно серьезный пакет двусторонних соглашений, свидетельствует о большой взаимной заинтересованности стран в приоритетном сотрудничестве. Данный визит придаст серьезный импульс и создаст прочную основу для дальнейшего поступательного развития сотрудничества Беларуси и Экваториальной Гвинеи".

Борьба за Африку сегодня развернулась нешуточная. Свое место под палящим африканским солнцем здесь стремятся застолбить все сильные игроки мира. Хотят влиять и, конечно, рассчитывают на ресурсы. Но, кажется, политика западных стран, которая направлена лишь на выкачку недр, проваливается. Африка просыпается.

Лукашенко: Минск выступает за справедливый мир, и мы идем в Африку как друзья

"Очевидно, что Африка переживает своего рода ренессанс. На наших глазах она становится ключом к устойчивому развитию планеты в 21 веке", - заявил белорусский лидер на переговорах в расширенном составе.

По его словам, об этом ярко свидетельствуют совместная миротворческая миссия лидеров стран Африканского союза в Украину и Россию, активная роль Африки в БРИКС и Движении неприсоединения.

"Страны континента решительно настроены выйти из-под диктата западных транснациональных корпораций, которые навязали им роль сырьевых придатков, выкачивая нефть, золото, газ, обрекая народы Африки на жалкое существование и голод", - сказал Александр Лукашенко.

Беларусь в отличие от западных "демократизаторов" готова помочь вам быть хозяевами на своей земле на благо собственного народа: создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Работая в рамках Евразийского экономического союза, совместно с Россией и другими республиками бывшего Советского Союза предлагаем вашей стране доступ к уникальным технологиям, товарам и услугам. Мы три десятилетия живем под западными санкциями и категорически не приемлем любые попытки давления. При этом белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Александр Лукашенко

"Минск выступает за справедливый, многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. Наши технику, технологии хорошо знают на вашем континенте, а многие ваши врачи и инженеры учились в белорусских вузах, поэтому у нас не должно быть особых сложностей в налаживании диалога. Убежден, не будет", - заявил Александр Лукашенко.

Минск руководствуется простой стратегией - никаких политических условий и колониальных замашек, лишь взаимовыгодное сотрудничество. У белорусов есть опыт, технологии, компетенции, которые будут кстати для индустриализации африканских стран. От работы по добыче полезных ископаемых и инфраструктурных проектов до поставок техники и продовольствия.

Сейчас основная задача - диверсификация поставок, и африканский континент для нас является приоритетом. Мы готовы предложить абсолютно весь модельный ряд, начиная от комбайнов и тракторов, заканчивая почвообработкой, это может быть бытовая техника, холодильники, телевизоры - все, чем славится Минпром. Наши экспортные поставки по полугодию превысили 123 %. И мы считаем, что это прекрасная возможность, чтобы эта страна стала своеобразным хабом для поставки товаров в иные страны Африки. Александр Рогожник, министр промышленности Беларуси

"Все, что они импортируют, у нас есть: молочная продукция, консервы, сухое молоко, сыры, творог, мясная продукция - все виды своей продукции можем предложить им. А для нас будут интересны какао-бобы. Технику, которая у нас есть, мы можем тоже предложить. И можем научить созданию продовольственной безопасности", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергей Бартош.

Президент: Беларусь намерена и дальше развивать связи со странами африканского континента

Сделать сотрудничество всесторонним - задача совместной комиссии. Президенты поручили главам МИД провести ее заседание как можно скорее, чтобы предметно обсудить конкретные планы и проекты. Минск всегда выступает за реальные дела в промышленности, АПК, медицине - и именно так предлагает всем африканским государствам.





Несмотря на давление и сопротивление ряда крупных мировых игроков, голос Африки в пользу неизбежности такого мироустройства слышен все громче и отчетливее. Мы видим, что государства Африканского континента все решительнее проводят самостоятельную, суверенную, миролюбивую политику, не оглядываясь на страны так называемого золотого миллиарда. Александр Лукашенко

Президент Беларуси утверждает, что Минск на протяжении многих лет всемерно поддерживает это стремление. Визиты в Зимбабве, контакты на высшем уровне с Египтом, планы по работе с Кенией, Мозамбиком, Нигерией, Угандой, ЮАР и рядом других государств - тому подтверждение.

"Мы намерены и дальше развивать связи со странами Африканского континента, - заверил белорусский лидер. - Приветствуем мирные инициативы глав африканских государств по урегулированию украинского кризиса. Солидарны с тем, что необходимо как можно скорее прекратить гибель и страдания людей".

Что касается двусторонней повестки дня, то сегодня сделан хороший задел на будущее, отметил Президент Беларуси.

Беларусь и Экваториальная Гвинея рассчитывают достичь товарооборота в 100 млн долларов

Ну а в будущем рассчитывают, что совместными усилиями станет возможным добиться роста товарооборота. Цифра торговли, к которой нужно стремиться, прозвучала - 100 млн долларов к 2030 году.

Глава государства подчеркнул, что интерес Беларуси и Экваториальной Гвинеи друг к другу огромен. "Текущая ситуация в мире подталкивает к более активному взаимодействию. Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что Экваториальную Гвинею, сравнительно небольшое государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в связи с этим подчеркнул, что в современном мире нужно быть сильным, чтобы суметь сохранить страну и защитить ее интересы.

Уверен, что при Вашей личной поддержке Беларусь и Экваториальная Гвинея уже в ближайшее время продвинутся в вопросах поставок техники, модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности. Мы готовы в этом плане работать вместе с вами. Более того, мы не только предлагаем вам свои товары и готовы покупать у вас ваши товары. Нам надо кооперироваться, в вашей и нашей стране создавать совместные предприятия, которые будут производить эти товары. Надо идти глубже. Мы готовы к этому. Мы готовы подготовить ваших специалистов, которые будут работать на предприятиях с передовыми технологиями в Экваториальной Гвинее. Александр Лукашенко

"Мы разделяем готовность к реализации совместной эффективной работы, к реальной кооперации, которая позволит нам реализовать потенциал наших стран, - подчеркнул Теодоро Обианг Нгема Мбасого. - Очевидно, что это сотрудничество может стать своего рода платформой не только для того, чтобы помочь Экваториальной Гвинее, но и другим африканским государствам, которые страдают от крайней нищеты".

Президентом Обиангом так и был сказано - поддержка Беларуси будет очень своевременной. Он мог бы и не рассказывать, как непросто работать при западном диктате. Но прошедший саммит БРИКС показал, что мир начинается меняться. Новые альянсы набирают силу и еще покажут себя.

Монополия должна закончиться. Государства, которые когда-то колонизировали страны Африки, считают, что у них есть право эксплуатировать природные ресурсы этого региона "в обмен на ничто". Франция считает, что она имеет право эксплуатировать продукцию Нигера, поэтому сейчас там люди продвигают революцию и выражают свое несогласие. Таким образом, Африка потихоньку начинает просыпаться. Теодоро Обианг Нгема Мбасого

"Я уверен, что в течение ближайших двух десятилетий (и даже раньше) будут большие изменения… Если страны Глобального Юга объединятся, мы можем навязать новый мировой порядок, - убежден Президент Экваториальной Гвинеи. - Благодаря этой консолидации сил мы сможем противостоять давлению, которое на нас оказывают".

Эксперты неутешительны в прогнозах - Африку будут "кипеть". Уж слишком это лакомый кусок. Здесь почти 1/3 мировых запасов полезных ископаемых, идет демографический рост и через 20 лет, по оценкам, объем потребительского рынка составит 16 трлн долларов. В общем, закидываем наперед.

Беларусь и Экваториальная Гвинея подписали ряд международных документов

По итогам переговоров подписями скрепили ряд документов. Соглашения и меморандумы, которые помогут продвинуться в дипломатии, образовании, медицине, сельском хозяйстве. Шагом к усилению контактов станет и открытие посольств в Минске и в Малабо. Прежде, несмотря на 30-летнюю историю дипотношений, работали разве что точечно. Наш Президент дал совет министрам - не затягивать с конкретикой.







"Их интересует целый комплекс вопросов нашего будущего перспективного взаимодействия. В медицине это область подготовки специалистов. Целый блок связан с организацией помощи поставки медоборудования и лекарственных препаратов", - сказал министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Визит является показателем того, что страны готовы развивать дружеские отношения и сотрудничество в таких ключевых секторах, как промышленность, АПК, медицина, мы довольны результатами переговоров - будем работать, чтобы развивать отношения и улучшать экономическое сотрудничество. Мы считаем вас дружеской нацией и ценим стремление Беларуси разрешить все конфликты мирным путем. Симеон Ойно Эсоно Анге, министр иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи

Работы много, общий настрой на сотрудничество есть. Именно на такой ноте завершились официальные переговоры во Дворце Независимости. Но сам визит высокого гостя продолжается. Его программа в Минске насыщенная - белорусские возможности в промышленности и не только он сможет оценить лично.