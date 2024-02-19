От сельского хозяйства до промышленности - Александр Лукашенко говорил о контрактных планах с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно наблюдают за ситуацией на Балканах. "Мое отношение вы хорошо знаете по всем случаям и вопросам, которые существуют, и тем событиям, которые произошли в дружественной нам Югославии, когда ее просто расчленили на части. Знаете мою позицию, отношение к вам в самые сложные времена. Я имею в виду Сербию, когда она подвергалась бомбардировкам, - сказал глава государства. - Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь. Мы это приветствуем. Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей и людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне. И вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям".