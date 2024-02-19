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От сельского хозяйства до промышленности - Александр Лукашенко говорил о контрактных планах с главой Республики Сербской Боснии и Герцеговины
Качество, известное еще со времен Югославии. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины заявил о контрактных планах на покупку белорусской сельхоз- и коммунальной техники.
Александр Лукашенко принял 19 февраля балканского лидера. Стороны поговорили обо всех направлениях сотрудничества. Сферы разные - от сельского хозяйства до промышленности. Общий акцент сделали на экономику, в целом в дружественных отношениях заинтересованы все.
Вы должны знать главное: если вам подходит что-то в Беларуси в плане технологий и прочих вопросов в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении, мы всегда рады оказать вам помощь и поддержку.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси внимательно наблюдают за ситуацией на Балканах. "Мое отношение вы хорошо знаете по всем случаям и вопросам, которые существуют, и тем событиям, которые произошли в дружественной нам Югославии, когда ее просто расчленили на части. Знаете мою позицию, отношение к вам в самые сложные времена. Я имею в виду Сербию, когда она подвергалась бомбардировкам, - сказал глава государства. - Знаем, что вам там порой непросто, но вы мужественно сражаетесь. Мы это приветствуем. Только мужество и стойкость, и сила сегодня, к сожалению, могут определить будущее той или иной страны, области, района, территории. Думаю, что вы стойко держитесь там, представляя интересы православных людей и людей, которые доверяют и верят вам. Мы в этом плане на вашей стороне. И вы на нас можете рассчитывать. Словом, вы приехали к своим друзьям".
Отметим, что впервые Александр Лукашенко и балканский политик общались в 2000 году. Сегодня, несмотря на все вызовы, санкционное давление, дружба между Республикой Сербской и Беларусью продолжается. Уже после переговоров с белорусским лидером Милорад Додик проанализировал, каким видит дальнейшее развитие двусторонних отношений.
Это была исключительная встреча с Президентом Лукашенко. Для меня это было возможностью поблагодарить его за поддержку и сотрудничество. Конечно же, мы говорили и о новых перспективах, например, в области экономики. Мы уже планируем закупку вашей техники, электробусов, сельскохозяйственной техники на общую сумму около 10 млн долларов. Хотел бы еще добавить, что Лукашенко - единственный лидер, который в 1999 году поддержал и понял мой народ. Это был акт личной смелости и мы, сербы, никогда этого не забудем. Ваш Президент - живая легенда!
Исторический визит нашего Президента в Союзную Республику Югославию (так на тот момент называлась страна, включающая в себя современные территории Сербии и Черногории) состоялся в апреле 1999 года. НАТО бомбило Югославию по формальному поводу, авиаудары продолжались 78 дней и унесли сотни жизней мирных людей. Это часть истории, которую Балканы не забудут, отсюда и теплые отношения за поддержку в критический момент.
Милорад Додик приехал в нашу страну с солидной делегацией. В рамках визита уже состоялись переговоры на промышленных предприятиях, например, "Белкоммунмаше", где делегации презентовали всю линейку техники. Глава республики побывал и в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, где оперируются пациенты и из балканских стран. Делегация посетила Национальную академию наук. Особое внимание гости уделили высокотехнологичным разработкам, которые решают вопросы импортозамещения. Делегацию заинтересовала работа белорусских ученых по локализации производства электромобилей.
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