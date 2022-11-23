Президент Беларуси принимает участие в саммите ОДКБ в Армении

Президент Беларуси с рабочим визитом в Армении. Борт номер один приземлился в аэропорту Еревана.



Сегодня Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.Лидеры обсудят актуальные проблемы и вызовы.



В ожидании встречи военно-политического блока репортеры и журналисты. Вопросы безопасности сегодняна первом плане и к ним большое внимание.



На повесткесовершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. Ожидается, что будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также документы, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой.