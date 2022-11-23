ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Президент Беларуси принимает участие в саммите ОДКБ в Армении

Президент Беларуси с рабочим визитом в Армении. Борт номер один приземлился в аэропорту Еревана.

Сегодня Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.Лидеры обсудят актуальные проблемы и вызовы.

В ожидании встречи военно-политического блока репортеры и журналисты. Вопросы безопасности сегодняна первом плане и к ним большое внимание.

На повесткесовершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. Ожидается, что будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также документы, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой.


Безусловно, и внутри организации хватает противоречий. Карабах, сложности на таджикско-кыргызской границе. Да и в целом геополитическая обстановка обостряется.

До переговоров на высшем уровне и встречи лидеров прошло совместное заседание внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей совбезов.


К Беларусипереходит председательство в ОДКБ

Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит приоритеты общей стратегии на будущее. Основная задача: ОДКБ должна быть эффективной организацией, способной решать конфликты.

Экспертное сообщество ожидает хороших результатов от белорусского председательства и связывает с ним надежды на повышение авторитета ОДКБ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все