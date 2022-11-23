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Президент Беларуси принимает участие в саммите ОДКБ в Армении
Президент Беларуси с рабочим визитом в Армении. Борт номер один приземлился в аэропорту Еревана.
Сегодня Александр Лукашенко примет участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.Лидеры обсудят актуальные проблемы и вызовы.
В ожидании встречи военно-политического блока репортеры и журналисты. Вопросы безопасности сегодняна первом плане и к ним большое внимание.
На повесткесовершенствование системы кризисного реагирования ОДКБ и обсуждение совместных мер по оказанию помощи Армении. Ожидается, что будет принята Декларация Совета коллективной безопасности, а также документы, которые касаются оснащения миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой.
Безусловно, и внутри организации хватает противоречий. Карабах, сложности на таджикско-кыргызской границе. Да и в целом геополитическая обстановка обостряется.
До переговоров на высшем уровне и встречи лидеров прошло совместное заседание внешнеполитических и оборонных ведомств, а также секретарей совбезов.
К Беларусипереходит председательство в ОДКБ
Ожидается, что Александр Лукашенко озвучит приоритеты общей стратегии на будущее. Основная задача: ОДКБ должна быть эффективной организацией, способной решать конфликты.
Экспертное сообщество ожидает хороших результатов от белорусского председательства и связывает с ним надежды на повышение авторитета ОДКБ.
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