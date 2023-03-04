От выдачи Венеры и Юпитера за аппараты-шпионы до разрушенного российского военного самолета - Мария Петрашко развенчивает фейки

Стремительно сдает позиции информационная война, развязанная против Беларуси. Это очевидно по все большему числу фейков. Очередной - о якобы диверсии и якобы подрыве самолета в Мачулищах - был распространен недавно. Подробности в авторском обзоре Марии Петрашко (видео).

