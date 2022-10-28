Откровенная дискуссия и предложения на злобу дня. О чем говорил Лукашенко на онлайн-саммите ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 октября принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие прошло в видеоформате, сообщает БелТА.

Стороны обсудили перспективную реакцию на ситуацию в районе армяно-азербайджанской границы. Очень серьезно и откровенно обсуждена ситуация по итогам мониторинговой миссии, которую возглавлял генеральный секретарь ОДКБ и которая работала в районе армяно-азербайджанской границы.

Информацию о работе мониторинговой миссии в начале внеочередной сессии представил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Затем первым из глав государств выступил Президент России Владимир Путин, который погружен в ситуацию, учитывая усилия, прилагаемые российской стороной для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном.

После выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он поставил перед коллегами несколько вопросов: об оценке событий и позиции ОДКБ, а также о дорожной карте ОДКБ по "восстановлению территориальной целостности Армении", как это было сформулировано армянским лидером.

Выступление Президента Беларуси, которое продолжило заседание, целиком и полностью было на злобу дня. Ни слова не сказав из заготовленных тезисов, Александр Лукашенко ответил на все стоявшие в повестке дня и даже повисшие в воздухе вопросы. Главный тезис, которого придерживается Президент, - война закончилась при посредничестве России, а потому зачем сегодня нужны некие иные и новые форматы? Тройка в составе Армении, Азербайджана и России, в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней, должна договориться. Беларусь же в свою очередь поддержит любые их решения.

Александр Лукашенко также выступает против присутствия дополнительных западных миссий - ЕС и ОБСЕ.





Откровенные ответы на поставленные вопросы

Президент Беларуси с ходу откровенно ответил на оба поставленных премьер-министром Армении вопроса, ради рассмотрения которых он созвал внеочередной саммит.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем", - отметил белорусский лидер.

"Второй вопрос: "Дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении". Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо, попросите Президента России и примите решение. Не примете сегодня, будет же хуже, вы же сами это понимаете. Нам не нужен этот конфликт", - заявил Александр Лукашенко.

"Вот вы два вопроса поставили. Они больше чем странные, Никол Воваевич", - добавил глава белорусского государства.





О нецелесообразности "гнать лошадей" и необходимости очного решения

Александр Лукашенко предложил логичный и последовательный механизм подхода к поднятым вопросам. Сначала глубокие и предметные переговоры тройки, а затем стороны в ОДКБ вернутся к обсуждению очно на очередном саммите организации, который должен пройти буквально через месяц в Ереване. И потом уже принимать решение.

"В ноябре этого года, то есть буквально через месяц, мы встретимся не по телевизору, как сейчас, а в Ереване в рамках ОДКБ. Почему мы не можем заслушать доклады и сообщения, как будут развиваться события, прежде всего с учетом встречи Армения - Азербайджан - Россия? Состоится заседание тройки - основного центра силы по нормализации отношений. Куда мы гоним лошадей, куда мы торопимся? Армения, Азербайджан, Россия должны в этот период еще раз, если необходимо (а я подчеркиваю, согласились они сесть за стол переговоров), проанализировать ситуацию. И доложить нам на заседании ОДКБ очно. И тогда мы примем решение", - сказал Александр Лукашенко.

О щепетильности ситуации, дружественных странах и роли Ильхама Алиева

Президент обратил внимание и на тот аспект, что Армения и Азербайджан не только сами были частью одного государства, но и являются дружественными для всех других на пространстве СНГ. Более того, он подчеркнул, что конфликтный вопрос между Арменией и Азербайджаном нужно решать сейчас - с Ильхамом Алиевым, лидером, с которым можно договариваться.

"Вопрос очень чувствительный и щепетильный. Это не то, что, вот, с одной стороны - ОДКБ и мы, члены ОДКБ, а с другой стороны - Азербайджан. Это наши дружественные две страны. Да, действительно, они были в одном государстве. Но более того, мы члены СНГ вместе с Азербайджаном и Арменией. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией. И очень близким нам мусульманским государством Азербайджан. Особо это чувствительно для других членов ОДКБ, в том числе и Российской Федерации, где 30 млн мусульман. То есть все нюансы, все факторы надо учитывать", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: "И потом, ну разве Азербайджан вот присутствующим здесь главам государств и странам какой-то враг или противник? Нет. Я подтверждаю то, что сказано Президентом Путиным, что и Армения, и Азербайджан - это родные нам государства. И в этом особенность ситуации. Это мы не можем не учитывать".

Президент считает, что нельзя ставить вопрос в таком плане, что с одной стороны - ОДКБ и "вы с нами или нет?", а с другой стороны - Азербайджан. "Это неправильно. Азербайджан возглавляет сегодня абсолютно наш человек - Ильхам Алиев. Что будет завтра (он же не вечен), никто не знает. Поэтому эти вопросы, острые, о которых говорит Никол Воваевич, действительно надо решать сейчас. При нынешнем руководстве Азербайджана, - заявил Александр Лукашенко. - Кто бы ни стоял за спиной Азербайджана. Говорят, Турция там и так далее. Ну и что? Это политика. Турки поддерживают Азербайджан потому, что они близкие и родные".

Президент в этом плане провел аналогию с белорусско-российскими отношениями: "Так можно упрекнуть и Россию, что она поддерживает Беларусь, а Беларусь поддерживает Россию. Ну потому что мы близкие, мы родные, мы поддерживаем друг друга".

"Поэтому вопрос (между Арменией и Азербайджаном. - Прим. БелТА) надо решать сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.

О необходимости мыслить в глобальном контексте

Четвертый тезис Президента Беларуси - один из самых важных. Все происходящее он призывает рассматривать в глобальном плане. Страны пытаются раскачивать и поджигать, прежде всего с целью ослабить Россию. Поэтому логично, что глава государства против привлечения и всевозможных западных миссий.

"Я и в начале сказал о глобальном треке. Все наши решения сегодня должны приниматься с учетом региональной и глобальной ситуации в мире. Мы должны учитывать, что творится вокруг нас. Цитата: нужно поджечь Россию по периметру. Она увязла в Украине, а теперь ее нужно поджечь по периметру. На Кавказе, в Центральной Азии. (В этом контексте надо рассматривать конфликт Таджикистана и Кыргызстана прежде всего и кто какую роль там играет, я думаю, Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим. БелТА) и Президент Кыргызстана могут об этом рассказать.) И экономически нужно надавить на Казахстан, цитирую, и Узбекистан", - сказал глава белорусского государства.

"То есть по всему периметру России нас начинают колошматить, - подчеркнул белорусский лидер. - Прибалтику раньше отстегнули, вы это знаете. В 2020 году Беларусь пытались на колени поставить. Затем пришла очередь Украины. Идем по периметру - Кавказ и дальше Центральная Азия. Кому это сегодня непонятно? Всем нам понятно. Поэтому любой конфликт и любые сейчас телодвижения наши мы должны рассматривать в этом глобальном контексте".





О решении вопроса войны и мира. Что поддержит Беларусь?

Подводя итог, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и он как Президент поддержит согласованное решение Азербайджана, Армении и России. "Достигнете единого мнения, я не глядя поддержу это единое мнение", - заверил белорусский лидер.

Он также высказал личную позицию по поводу происходящего конфликта: "Извините, если, может быть, я не так вижу за много километров от этого театра военных действий, но это мое впечатление о том, что складывается там на этих границах. Я уже так по-товарищески говорил: ребята, вы за что воюете? Вы за что воюете в этих горах на двух тысячах метров высотой? Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут! Где даже эти козы не ходят! Чего вы воюете, сядьте вы вдвоем и договоритесь! И пусть Россия освятит этот договор".

"Но вы же не хотите. Какая-то, понимаете, идет здесь игра. Этой игры быть не может. Потому что решается вопрос войны и мира!" - резюмировал глава белорусского государства.