Открываем новые грани сотрудничества - Президента Беларуси встречают в Африке

Новые грани сотрудничества с перспективным континентом. Сегодня начался официальный визит Президента Беларуси в африканские страны. Работа будет направлена на активизацию взаимодействия по всем взаимовыгодным направлениям.

Стоит отметить продолжение большой работы по установлению прочных связей Беларуси с государствами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки.

Белорусский борт № 1 уже приземлился в Экваториальной Гвинее. И здесь белорусский Президент с официальным визитом впервые.

Роль и влияние Африки во всем мире возрастает, это не раз подчеркивал Александр Лукашенко. Континент может стать одним из лидеров нового миропорядка, полюсом многополярного мира. Беларусь привержена именно такому мироустройству. Мы готовы идти в Африку со своими товарами и компетенциями. Сотрудничать на равных. Без предварительных условий и диктата. Сегодня в Экваториальной Гвинее уже состоялись переговоры глав государств в формате "один на один", а также в расширенном составе.

Из Центральной Африки - репортаж Натальи Бреус.

Африканский вектор

Пока белорусский борт № 1 еще был в воздухе, в Малабо Александра Лукашенко уже ждали. Наш национальный флаг на каждой улице в центре столицы Экваториальной Гвинеи выдавал приезд высокого гостя. В ожидании город живет и своими заботами как в любой стране. Разве что с оговоркой на экзотику. На дороге продают яблоки, спелые манго. На тротуаре бегают вовсе не котики - ящерицы.

Ну а задорные африканские подростки, не стесняясь, заигрывают на камеру.

Начался официальный визит А. Лукашенко в страны Африки

В этом весь континент - яркий, живой, самобытный. Хотя именно столица Экваториальной Гвинеи находится не на континенте, а на острове в Атлантическом океане. Редкий случай. Чтобы попасть сюда с материка, нужно переплыть Гвинейский залив, или добраться по воздуху.

В Центральной Африке белорусский Президент, пожалуй, впервые. Но Африку Беларусь для себя открывает давно. Рассматривая ее не столько как экзотику, сколько как важную точку на дальней дуге. Встречают здесь с колоритом и душой.

Надо сказать, что диалог Минска и Малабо развивается стремительно. Что не часто бывает в межгосударственных отношениях. Долго раскачиваться не стали. В начале осени Президента Мбасого принимали в Минске - и вот уже ответный визит. И на прошедшем в Эмиратах климатическом саммите лидеры тоже пересеклись и подтвердили готовность двигаться дальше.

Минск и Малабо работали над дорожной картой сотрудничества

За это время - с осени до зимы - провели большую работу в плане выработки конкретного плана - дорожной карты для стран. В ней полтора десятка ключевых направлений, включая кооперационные проекты, поставки техники и ее обслуживание, сельхозсферу, здравоохранение и лесное хозяйство. Свой вклад в это сделала межправкомиссия с участием министров. В общем, есть о чем разговаривать.

А. Лукашенко: Идем в Африку как друзья

Идем в Африку как друзья - именно так обозначит позицию Беларуси Александр Лукашенко еще во время сентябрьской встречи. Как друзья и партнеры - и это так отличается от диктата западных транснациональных компаний, которые выжимают из континента все соки.

Реагируя на слова своего коллеги о том, что Экваториальная Гвинея - небольшая по размерам страна, Александр Лукашенко подчеркнул: "Вы действительно небольшая страна, но с огромными возможностями. Некоторые объекты, которые я увидел здесь, просто потрясают своей красотой. Я подумал, что и нам бы было сложно построить такое".



Беларусь готова сотрудничать, делиться опытом, технологиями в разных сферах, помочь с подготовкой кадров.



"Я сказал вашему вице-президенту (во время встречи в аэропорту. - Прим.) одну вещь, с которой я приехал сюда: я считаю, что ваша страна, обладая даже такими богатствами, не должна импортировать то, что может производить сама", - сказал Президент Беларуси.

Активная работа на дальней дуге

Такая честная политика Беларуси откликается в Африке. Череда контактов с африканскими президентами на Всемирном климатическом форуме это только подтверждает. Кения и Ботсвана, экзотические Коморские острова и Конго. На севере Африки активно работаем с Египтом. На юге - с Зимбабве и ЮАР. Экваториальная Гвинея будет опорной точкой в центре Африки. Отсюда запросто можно идти в соседние страны большого и перспективного континента. Так что этот визит вписывается стратегию Минска - активнее работать в дальних странах.

Африка является самой настоящей кладовой всей нашей планеты, и по своему ресурсному потенциалу Африка может по каким-то аспектам "потягаться" с Сибирью. Африка тоже готова много чего дать, например, тот же уран, ряд позиций редкоземельных металлов. Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

В Экваториальной Гвинее намерены развивать не только нефтегазовую сферу

Экваториальная Гвинея - совсем небольшая страна на западе Центральной Африки. Живет 1,5 млн человек. Но считается одной из самых богатых и стабильных на континенте, если смотреть​ по ВВП на душу населения. Входит в топ-5. Спасибо углеводородам, которые стали добывать в середине 90-х.





Наша экономика базируется на добыче нефти и газа. Более 90 % дохода страна получает благодаря этим полезным ископаемым. Цена на ресурсы постоянно прыгает, поэтому у нас нет никакой стабильности. Мы приходим к выводу, что нужно что-то менять, развивать другие отрасли. Есть хорошие перспективы в сельском хозяйстве, промышленности, туризме. Как вы могли заметить, Экваториальная Гвинея достаточно много инвестировала в развитие инфраструктуры, поэтому в этом плане у нас, пожалуй, лучшие показатели в Центральной​ Африке.​ У нас неплохие отели, дороги, мосты, аэропорты. Мы хотели ли бы развивать сотрудничество с Беларусью, чтобы диверсифицировать нашу экономику. Эстанислао Дон Малаво, бизнес-советник министерства финансов и бюджета Экваториальной Гвинеи

Опыт Беларуси для Африки

Беларуси есть что предложить африканскому государству - технологии и компетенции в сельском хозяйстве, медицине, строительстве, промышленности. Наша делегация уже побывала здесь - прощупывая почву и выполняя задачу лидеров - определить конкретику по всем направлениям. И еще накануне дошлифовывали договоренности. Все прописали в дорожной карте сотрудничества. Ее планируется подписать в ходе визита.