Откуда деньги у НКО - так ли независимы эти организации на самом деле и при чем здесь США

Они называют себя некоммерческими и независимыми корпорациями, но при этом имеют тесные связи с правительством США. Они дают советы Вашингтону по расшатыванию Кремля и содействуют развалу ЕАЭС. А еще они планировали смену власти в Беларуси. Что же на самом деле скрывается за красивой вывеской НКО?

Сегодня расскажем про некоммерческие организации с пропиской из США. Как работают НКО, кто ими управляет и как финансирует. При чем здесь Казахстан, Беларусь и другие страны. И сколько стоит управляемый хаос. Обо всем этом - в новом выпуске "Понятной политики".

Про Фонд Сороса и "соросиные гнезда" мы подробно рассказывали в одной из предыдущих программ. Легко найти на YouTube-канале АТН. Сегодня сконцентрируем внимание на иных, но также крупных помощниках Вашингтона, таких как NED (Национальный фонд демократии) и USAID (агентство США по международному развитию). С нас, как всегда, факты, а выводы делать вам.

Спонсоры революций: NED

Начнем с организации NED. Ее называют "американской фабрикой революций", "фондом для раздачи печенья", "вельветовой перчаткой американской внешней политики". Все эти термины далеко не случайны, если взглянуть на список тех, кого фонд поддерживал ранее.

Факт NED наследил знатно и в разных странах, изменив их будущее кардинально. Это и движение "Солидарность", которое сыграло важнейшую роль в свержении социалистического режима в Польше, и "Хартия-77", которая стала двигателем бархатной революции в Чехословакии. В годы холодной войны фонд способствовал смене режимов от Чили до Филиппин, от Гаити до Панамы и Суринама. Организация активно помогала также движению "Отпор", при помощи которого свергли Милошевича в Сербии.

Тайны вашингтонской дипломатии еще 10 лет назад раскрыл портал WikiLeaks, чего Джулиану Ассанжу не могут простить до сих пор. Именно там были опубликованы документы, в которых говорилось о том, что NED оказывал поддержку арабским молодежным движениям, которые после приняли активное участие в так называемой арабской весне. Замешан фонд и в череде переворотов и гражданской войне в Ливии и Сирии.







Масштаб влияния впечатляет. Ежегодно в интересах США фонд финансирует более тысячи проектов в сотне стран.



В 2020 году NED профинансировал 1995 проектов на 254 млн долларов в сотне стран. Ни у кого больше нет столь обширной программы.

При этом щупальца NED разбросаны по всему миру. Гранты на исследования "развития демократии" фонд предоставляет в Центральной и Восточной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. И еще одно якобы совпадение: исследования эти, как правило, проводят различные активисты и организации проамериканского толка, настроенные против официальных властей тех стран, в которых работают.

Это спонсируется именно ради того, чтобы развить продемократическую настроенность в первую очередь среди молодежи. И выставить власть, руководство нынешних поссоветских республик во многом не как недемократические, а как авторитарные режимы. Мы это видим и в риторике официальных властей Запада. Естественно, это проецируется на деятельность тех фондов, которые они создают. Если говорить о Казахстане, то там порядка 70 % всех иностранных некоммерческих организаций финансируется США. NED распределяет свои гранты через четыре основных канала: Виктория Федосова, замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Основное финансирование NED получает от Конгресса США, то есть из государственного бюджета. При этом, внимание, официально является частной некоммерческой организацией, которая поддерживает программы для развития гражданского общества. Хотя по факту это спонсирование тех самых цветных революций.







Белорусам и россиянам филиалы NED известны неплохо. Москву периодически качают через навальнистов и якобы либеральные медиа, к выборам в Беларуси и вовсе готовились тщательно и очень заранее. Выстраивали свою агентуру влияния и в политической среде, и в общественной.

За 10 лет в Беларуси появилось несколько тысяч различных фондов НКО и НГО. Все они открывались под видом развития гражданского общества. Сеть развертывалась по всей стране и среди главных задач значились подготовка активистов, формирование общественного мнения, критика государственной власти и лоббирование рыночных реформ.

Чего только не создали за это время. Помимо промывки мозгов под благовидными целями НКО и словом, и делом пытались снести в августе 2020 года так нелюбимый Западом белорусский режим. При этом сами же и слили свои делишки пранкерам в зуме. Думая, что общаются с беглыми заговорщиками, участники фонда прямо рассказали и о финансировании деструктивных сил, и о целой сети влияния, которую незаконно плели в Беларуси долгие годы.







Отдельно организация, которая сеет разлад в обществе в других странах, упомянула о поддержке независимых журналистов. Стоит только догадываться, как спонсируется подобная свобода слова, и какие суммы прошли через черную бухгалтерию. Впрочем, это лишь малая часть большой игры.



И если у нас зарубежные НКО стали частью истории, то в Казахстане тот же NED - настоящий спрут. Заметим, информация взята с сайта организации, они этого даже не скрывают.

Казахстанское портфолио NED - это несколько десятков проектов, на которые выделялись круглые суммы (информация взята с сайта организации и находится в открытом доступе):

Продолжать можно бесконечно. Суммы, заметьте, не такие уж большие - ниже радаров правительства. Вот только таких грантов сотни, если не тысячи. Суть их выделения предельно проста: США дают деньги для того, чтобы местные активисты были у них на крючке. Хотя и продают это под красивой, но фальшивой обложкой независимости.







В Казахстане этих НКО действительно 16 тыс. Пересчитайте среднее количество КНО на численность населения (а численность населения в Казахстане очень небольшая), и вы получите колоссальную цифру. И в этом плане есть закономерность: в той стране, где действует много иностранных НКО (даже если они выступают за все доброе и хорошее, против всего плохого и занимаются исключительно гуманитарными миссиями), почему-то время от времени происходят вооруженные мятежи по сценариям цветных революций. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия)

О том, что NED это никакой не добрый волшебник, говорится опять же на их сайте. Вот история возникновения организации. "Механизм для направления политической помощи" - черным по белому значится в тексте.





Как вам такие рычаги демократии? Вся эта позолота благородных намерений США - продуманная более полувека назад стратегия.



Вот что пишетсетевое издание "Новое Восточное Обозрение": "Создание NED было не прихотью Центрального разведывательного управления, а объективной необходимостью, поскольку к тому времени мир уже достаточно долго с отвращением наблюдал за кровавыми операциями ЦРУ по свержению неугодных режимов в самых разных уголках земного шара. Однако очень скоро американское правительство с удивлением для себя обнаружило, что под руководством основавшего NED Карла Гершмана американские спецслужбы добиваются куда лучших результатов с помощью телефонов, факсов и пучка благородных предлогов, чем с помощью взрывчатки и огнестрельного оружия".

Нам нужно делать такого рода работу тайно. Для демократических групп во всем мире было бы ужасно выглядеть получателями денег ЦРУ. Первый директор NED Карл Гершман в открытую заявил

Один из разработчиков концепции NED Аллен Вайнштейн также прямосказал, что скрывается за ширмой развития демократии.





Вот и получилась та самая классическая "мягкая сила", но под жестким управлением серьезных ребят. NED - уже давно пристанище отставных генералов, министров и ЦРУшников. И тем паче не вызывает удивления нынешний президент NED Дэймон Уилсон.

Факт Глава NED Дэймон Уилсон известен как специальный помощник президента и старший директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США. Был одним из вдохновителей расширения НАТО на восток. Также господин Уилсон работал в посольстве соединенных штатов в Багдаде, когда там разразилась война. После поддерживал "демократизацию" Украины, играл ведущую роль в реагировании Альянса на события 11 сентября 2001 года в Афганистане и на Западных Балканах.

Как видите, полный революционный флеш-рояль. Надо ли говорить, что многие руководители NED прошли примерно такой же путь. Эллиот Абрамс, Кеннет Уоллак - большая часть верхушки NED либо напрямую, либо через департаменты работали с американскими силовиками или администрацией президента.

Вот еще несколько красноречивых примеров из совета директоров, в который входят:

Входил в совет директоров и

Збигнев Бжезинский

.

Своеобразный подбор для частной компании. Независимая организация? Учит свободе? Да бросьте. Так и хочется сказать: спасибо, но NED.

Очень часто на высших руководящих постах встречаются бывшие разведчики, бывшие военные. Не просто, потому что они гении какой-то там коммерции и у них что-то лучше получается, чем у обычных коммерсантов и предпринимателей, которые ни разу нигде не служили, а в том числе еще и потому, что, приходя на руководящие должности в какой-нибудь фонд, они приносят с собой связи. То есть они знакомы с теми людьми в правительстве, через которые могут лоббировать получение тех или иных заказов, принятие тех или иных решений. И это всегда очень ценится. Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ (Россия)

Стоит отметить, что на официальном сайте фонда список грантополучателей почему-то отсутствует. Зато есть подробные инструкции для тех, кто желает подать заявку на грант. Его сумма зависит от объемов проекта. Средний транш - 50 тыс. долларов.

И на закуску: NED активно продвигает исследовательскую платформу под названием "Сила Шарпа". Видимо, в честь отца цветных революций и его методички. Других объяснений мы не нашли.

Портал находится в открытом доступе и проводит исследование по пяти позициям: медиа, культура и развлечения, технологии и социум. По сути, это карта "мягкой силы" США и союзников. Страна синяя - значит "демократичная", красная - "авторитарные лидеры". Туда, конечно же, записали Китай, Россию, Иран и Саудовскую Аравию.

Спонсоры революций: USAID

Этот фонд еще недавно работал и в Беларуси. Там, где наблюдается его "помощь", тоже подозрительно начинают развиваться цветные технологии. Только отгремел Казахстан, как начинают приходить вот такие, на первый взгляд неважные, новости о том, что USAID, например, поможет улучшить местные услуги в Кыргызстане.





Опять же, это таинственное "обучение сотрудников". Напомним, что Казахстан как раз вспыхнул в регионах, как и многие другие страны цветного вектора США.

Пролить свет на деятельность лже-филантропов помогла компания "Р-Техно". Специалисты подготовили огромный доклад о деятельности USAID. Например, на 2022 год правительство США выделило почти 60 млрд долларов на работу агентства. Гигантская сумма.

На протяжении всего периода существования агентства его деятельность тесно переплетается с деятельностью ЦРУ. Многие эксперты сходятся во мнении, что USAID является официальным прикрытием для разведывательной службы Америки. После скандала, произошедшего в 1958 году, репутации ЦРУ был нанесен сильнейший урон, а большинство организаций, сотрудничавших с управлением, в данном направлении были вынуждены прекратить свое существование. В связи с этим создание такого агентства, как USAID, в 1961 году стало весьма кстати для разведслужбы США и позволило управлению открыто финансировать свои проекты, прикрываясь программами международной помощи развивающимся странам.

Заметьте, история возникновения такая же, как у NED. Также в докладе отмечается роль USAID в "преобразовании Сербии в конце 1990-х", речь, конечно, о развале Югославии. Но самое активное направление по вложению денег - более 2 млрд долларов с 1991 года - это, конечно, Украина.



Как видите, по Украине агентство явно преуспело. И, надо сказать, действует USAID крайне находчиво. Возьмем Россию. Там фонд создал целую плеяду обществ и других НКО. Например, "Мемориал" расследует репрессии времен СССР, аккуратно подводя к тому что "сегодня в России те же репрессии". Или, допустим, фонд Форда - тут можно поставить знак "равно" с фондом Сороса. Всем им жуть как нравится обучать журналистов, политиков и гражданское общество.

Спонсоры революций: RAND

И последняя на сегодня либеральная заокеанская птичка - корпорация RAND. Вы удивитесь, но она тоже называет себя некоммерческой и независимой, если речь идет не об интересах США, конечно. В 2019 году корпорация подготовила доклад "Расширение России: конкуренция с выгодной позиции". Помимо советов Вашингтону как шатать Кремль есть конкретные предложения и по Беларуси. В оглавлении так и сказано "способствовать смене режима в Беларуси".





Пятая глава называется "Сокращение влияния России в Центральной Азии". И там "независимые" эксперты RAND рассуждают, как развалить экономическое пространство ЕАЭС. Напомним, это было написано в 2019 году. Казахстан полыхнул в 2022-м. Вот вам и положительный смысл.

Я бы в целом относилась к докладам RAND с большим вниманием и интересом. Потому что там уже за несколько лет до этого были прочерчены некоторые линии, как будет действовать Запад в отношении России. Можно удивиться, с одной стороны, почему такая открытость, почему с открытым забралом все это публикуется, разъясняется. На самом деле, как мне кажется, RAND тоже окупает бюджеты и нужен публичный продукт, где представлены все результаты исследовательской деятельности. Виктория Федосова, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН