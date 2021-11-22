Откуда взялись мигранты на границе, и почему Польша не пускает людей на свою территорию

Что происходит на границе Польши и Беларусь и в умах европейских политиков. Почему не соблюдаются международные нормы и права человека. Как Польша отвлекает внимание от своего кризиса, изображая из себя "защитника" Европы от вторжения беженцев. Обо всем этом и не только - в "Понятной политике".

Всю неделю мы следили за ситуацией на белорусско-польской границе. Там люди, которые бегут от войны и разрухи, которые хотят лучшей жизни. Там люди, пытающиеся попасть на Запад, который когда-то разрушил их дом и пообещал приютить взамен, но вместо этого лишает последней надежды.

Война в Ираке: кто ответит за разрушения, жертвы и рост радикализма?

Эта глобальная история началась еще в 2003 году. Тогда Ирак, по сути, стал первой жертвой военной агрессии Запада. Война длилась не один год и мира в Персидский залив не принесла. Более того, помимо разрушений и жертв вторжение вершителей судеб привело к росту радикализма, а впоследствии и вовсе к созданию "Исламского государства". Такими оказались ценности Запада.

Ту войну развязал Вашингтон вместе с союзниками, в коалицию входила и Польша. Их гарнизоны насчитывали более 2 тыс. человек и находились в Ираке примерно пять лет. Ехали охотно. Но воевали поляки далеко не за родину, а за хорошую зарплату и в угоду Америке. Сегодня Варшава это особо не педалирует.

В Ираке несколько подразделений Варшавы участвовали в военной кампании вместе с пешмергой - военной группировкой курдов. Будучи на стороне США, они отвечали за сухопутные операции на востоке страны. То есть поляки и страны ЕС воевали на стороне курдов за права человека, а теперьна границе с Беларусью сами же в отношении курдов эти права нарушают.

Режим Хуссейна тогда свергли, государство разрушили и ввергли в бесконечную пучину гражданских войн. Великобритания после данное решение признает ошибкой. Мол, законных оснований для вторжения не было, а последствия операции недооценили.

Видеоверсию этого выпуска "Понятной политики" можно посмотреть здесь

В различных исследованиях Багдад является худшим городом мира по качеству жизни. А количество мирных жителей, которые погибли с начала войны, не подсчитано до сих пор. По разным оценкам, эта цифра превышает 500 000 человек.

Спустя некоторое время демократия на штыках разрушительным вихрем пришла в Ливию, Сирию и другие страны.

Война в Афганистане (2001-2021 гг.):

Война в Ливии (2014-2020 гг.):

Союз союзом, но с мигрантами мы врозь

Стирая с лица Земли целые страны ракетами "демократии", коллективный Запад много лет не сможет остановиться. Пока в Европу не хлынут те, кому и терять нечего, и жить больше негде. Ангела Меркель добродушно откроет двери, и миллионы беженцев доведут европейских политиков до нервного тика.

Факт Волна беженцев начала накрывать Европу с 2015 года. Основная причина, которая вынуждала людей отправляться в дальнее путешествие, - войнав Сирии и продолжающееся насилие в Ираке и Афганистане. Большая часть беженцев попала в Европу по морю. Нередко подобное путешествие приводило к трагедии и многочисленным жертвам. Только в 2015-м в ЕС прибыли около 2 млн мигрантов.

Но уже тогда Варшава сказала Европе: "Союз союзом, а мы с мигрантами врозь". И оказалась принимать тех, кого своими же руками (вернее, войсками) поставила на грань выживания.

Была программа Евросоюза, которая предусматривала расселение мигрантов по разным странам. Польша, кстати, сопротивлялась до последнего и отказалась выполнять общее решение ЕС о приеме беженцев, обосновывая это тем, что страна и так много украинцев приняла. Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист

В общем, Польша всегда была себе на уме. И европейские нормы толерантности посылала куда подальше. И продолжает это делать сегодня. А тут еще рейтинги правящей партии серьезно шатаются, и нарастает внутриполитический кризис. Вдобавок ЕС усиливает давление и за судебную реформу, и за попытку закрыть независимый телеканал TVN, и еще за ряд отнюдь не демократических прегрешений. Словом, кризис на границе - прекрасный повод отвлечь внимание общества.

После этого предисловия, надеемся, вам станет намного понятнее столь дикое поведение польской власти сегодня. Ее не волнуют голодные и изможденные люди, которые замерзают в лесу под открытым небом на подступах к Европе, которая забыла и про свои обещания, и про свои разрушительные "гастроли". Ее волнует только политика.





Почему Варшаве выгодно нагнетать обстановку на границе

Мы не будем говорить про сложные условия стихийного лагеря - репортеры Белтелерадиокомпании показали оттуда десятки сюжетов. Этот выпуск "Понятной политики" скорее о том, что творится в умах европейских политиков. Депутат Европарламента Бернар Геттадействия польских властей называет преступлением, а ЕС - прямым соучастником.





Цинизм возрастает на фоне параллельных событий. Пока одни замерзают в лесу, у берегов Сицилии спасают несколько крупных партий мигрантов. На итальянскую землю ступили более тысячи человек. В Британию из Франции на катере с комфортом тоже доставили нелегалов. Интересно, если они переедут под Гродно, виноват будет тоже Президент Беларуси?

В данном случае отношение к так называемой проблеме мигрантов - это всего лишь очередной повод яркого проявления антибелорусских настроений и акцентирование внимания европейского сообщества на том, что якобы существует угроза с востока со стороны Беларуси и России. Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия)

Важная деталь - белорусская сторона беженцам не раз предлагала уйти обратно. Но люди не желают покидать лагерь и хотят попасть через Польшу в Германию.

То, что сейчас происходит, - это позорище всему Евросоюзу. Это рушит все понимания об их демократии, об их гуманизме и прочее. Они проявляют гуманизм к каким-то меньшинствам, а в отношении людей, которые реально находятся сейчас в скотских условиях, не делается ровным счетом ничего. Войска стягивают! Все это хайп. Все это попытки показать, что у нас здесь кошмар, что мы сейчас на грани войны. Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)

Большая часть беженцев на границе - это курды. Та самая народность, которой во время войны в Сирии Вашингтон поставлял оружие и обещал "независимый Курдистан". Правда, вместо выполнения своих же договоренностей США просто кинули союзников. И президент Байден лишь неловко выражает обеспокоенность, но принимать беженцев не собирается.

За беженцев попытались вступиться Ватикан, Европейский суд по правам человека и прочие. Варшава призывы и озабоченность пропустила мимо ушей. Жестко отреагировала и ЮНИСЕФ: детьми нельзя манипулировать в политических целях. В ответ - вновь тишина.

Пока ЕС бредит бесполезными санкциями Минск, устав от театра абсурда брюссельского, пригрозил перекрыть газ - ценник поднялся сразу не несколько процентов, а слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь может перекрыть вентиль, подтвердил и Владимир Путин. В Евросоюзе запаниковали, назвали газ ценным ресурсом. Видимо, в отличие от людей, которых они держат под забором. Европейские ценности - они такие.

Польский закон о мигрантах - без комментариев...

Когда в 2015 году мигранты хлынули в Европу, их даже ругать запрещалось. А сегодня под молчаливое одобрение можно нарушать даже фундаментальные соглашения касательно прав человека.





Более того, как только мигранты замаячили на польской границе, Варшава приняла закон, который даже в ООН осудили публично. Он запрещает мигрантам получать убежище, если, по мнению польского руководства, они бегут не от войны.







Логика проста до безобразия и бесчеловечна: поляки с удовольствием воевали на Ближнем Востоке, а теперь, когда из разрушенных стран люди бегут от нищеты и внутренних распрей, им говорят: "Да все нормально у вас там - в Ираке и Сирии".

Дипломатия по-европейски: нарушают законы одни, а санкции вводят против других

Удивительна и парадоксальна картина современного мира. Провоцируют и нарушают одни, а санкциями грозят совершенно иным. Кому и за что? К вам пришли люди, которых обрекли на бесконечный марафон по выживанию. Глядя на бездействие Варшавы, так и хочется спросить: "Это вы говорили про чрезмерное насилие в Беларуси в августе 2020 года, спонсируя при этом цветную революцию и приютив у себя экстремистов?"





Еще один оттенок польской демократии: ни журналистов, ни правозащитников с польской стороны на границе нет. Не пускают и волонтеров, которые могли бы оказать необходимую помощь. Более того, польский МИД, никого не стесняясь, обратится к своим журналистам: "Хотите работать - езжайте на белорусскую сторону".







Впрочем, мигранты показали свою решимость: беженцы переместились к пункту пропуска "Брузги", где создали стихийный лагерь. На мольбы пропустить их в Германию силовики по приказу Варшавы направили на людей водометы и подогнали к границе технику.

Во всех проблемах ЕС виноваты Лукашенко и Путин

Вместо того чтобы приехать и разобраться европейские структуры включают излюбленную пластинку и вновь говорят о новых санкциях в отношении Беларуси. И это притом, что расследование майского инцидента с самолетом "Белавиа" до сих пор не завершено. ИКАО в очередной раз передвинуло сроки! Но западные санкции на паузу, разумеется, никто не поставил. Вот и сейчас вместо нормального диалога - политический шантаж пятым пакетом.

Приблизительно так же происходит и с самолетом, и со всеми остальными вещами - доказательств никаких нет, никакое расследование еще не проведено, а то, что проведено, еще не закончено. Беларусь действовала в точности со всеми международными и воздушными законодательствами. Но это никого не интересует. Вот вбрасывается фейковая новость, а потом, как говорил доктор Геббельс, если сказать одну фразу тысячу раз, она превратится в правду. Стив Самарин, политолог (США)

А еще удивляет чудовищная агония польских СМИ и местных телеканалов. Во всем происходящем они видят заговор, атаку Лукашенко и Путина. Моравецкий и компания сыплют цитатами в духе "на нас напали, но мы сильная нация", "мы готовы противостоять гибридной агрессии". Все это пересказывать даже нет никакого смысла. Просто отправьте своих журналистов на свою же границу. Пусть посмотрят в глаза тем, кто там замерзает. В глаза тем, кто там голодает. И в глаза своим пограничникам, которые невозмутимо наблюдают за этим.

Двойные стандарты в действии

Прибытие отчаявшихся людей Польша цинично воспринимает не как гуманитарный кризис, а как вторжение, для своих конкретных политических целей. А беженцы - только игрушка. Об этом пишет британская The Guardian. В пограничном регионе ввели режим ЧП и напичкали его техникой и военными, планируют возвести стену наподобие трамповской.





Часть европейской прессы критикует ЕС за двойные стандарты. Виктор Орбан несколько лет назад возвел забор на границе Венгрии и Сербии. Тогда премьера Венгрии в ЕС не критиковал только ленивый. В заборе же польском сегодня видят признак демократии и стабильности. Да и как быть с теми, кто зарабатывает на переправке мигрантов? Ведь не диктатор Лукашенко втихаря переводит их через границу.

Факт В Польше уже задержано несколько организованных групп - в основном сами поляки и занимаются криминалом. Немецкие телеканалы, тоже признали, что за перевозкой мигрантов с польской границы стоят контрабандисты из Германии. Об этом сообщает телеканал Welt со ссылкой на внутренний конфиденциальный документ Еврокомиссии.

Во всей этой ситуации опасным выглядит и глобальный подтекст. Пока на Западе наслаждаются властью, рушится вся система международных отношений. Они машут дубинами санкций, бездумновыходят из соглашений, разрывают договоры, то есть разрушают и нарушают те принципы, которые еще пару десятков лет назад казались четкими маяками для всех. Взамен же звучит политическая пропаганда, в том числе в отношении Беларуси.

Мы видим сейчас, как трактуются международные нормы в отношении тех же беженцев. Мы видим, как трактуются международные нормы принятия санкций в отношении той или иной страны, а их не так много, их всего две, по большому счету, если глобально собрать. И, соответственно, мы должны быть защищены не только в военном плане и морально, мы должны быть защищены законом. В этом вся суть была в том числе, подчеркиваю, изменений, которые вносились в нашу Конституцию. В Беларуси сейчас тоже этот процесс идет - тоже разрабатываются новеллы и обсуждаются в режиме 24/7. Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)

А еще ситуация на границе показывает всю прелесть мировой дипломатии. Какова вообще ее ценность, если политики и менеджеры со своих высоких трибун и авторитетных западных кабинетов не могут оказать банальную помощь людям? Кому нужны конвенции, хартии, пакты и прочие правовые нормы, если на практике не работают простейшие механизмы? Если не способны они помочь людям, которые банально замерзают в холодном лесу?

Понятно, что все эти соглашения по мигрантам и прочее Европа видит там, где хочет это видеть. А там, где не хочет, она этого не видит. Можно ли будет заставить ее увидеть? Не знаю. Общественные организации - может быть. То есть белорусскую картинку надо в первую очередь внедрять в социальные сети, в общественные организации, экспертные сообщества. Но на уровне государственном политики, я боюсь, ситуация будет следующая: они будут замечать только то, что им выгодно замечать, а то, что не выгодно, замечать не будут. Сергей Михеев, политолог, радио- и телеведущий (Россия)

Кажется, Европа столь откровенно сама себе лжет, что столь же откровенно сама себе верит. Костры, палатки, слезоточивый газ - это и есть та самая демократия Евросоюза, та самая толерантность и гуманизм, и те самые права человека? Или все же именно это истинное лицо Европы и постулаты ее политики? 15 тысяч военных, вертолеты и водометы против безоружных и мирных людей, которые всего лишь просят помощи и нормальной жизни.

Но самое страшное в том, что даже в эту минуту люди продолжают страдать. Они идут туда, куда их звали годами, говоря что "вы не так живете и ценности не те, и авторитаризм у вас, "гоу" к нам в Европу - тут сытно и вкусно, еще и пособия". Обещания, как известно, нужно выполнять. А если не хочется, придется искать причину. В данном случае это "коварная" Беларусь.