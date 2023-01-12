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Отмена порога явки на выборы и расширение списка голосующих - ко второму чтению готовят проект закона "Об изменении Избирательного кодекса"
Законопроект "Об изменении Избирательного кодекса" готовится к рассмотрению парламентариями во втором чтении в конце января. Наступивший год - предвыборный.
В последнее воскресенье февраля 2024-го должен состояться единый день голосования. О новациях проекта рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Виктор Свилло (видео).
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