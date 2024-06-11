Отмена роуминга и логистика - на заседании Группы высокого уровня Союзного государства в Смоленске обсудили 16 вопросов

Межрегиональные связи - главный секрет успеха белорусско-российских отношений. Товарооборот сторон постоянно растет. За 4 месяца добавилось 7 % или 1 млрд долларов. 10 июня на заседании Группы высокого уровня Союзного государства в Смоленске обсудили 16 вопросов, и по каждому найдено решение. Это и интеграция информационных систем, и равные условия для IT-специалистов, и развитие железнодорожного сообщения.

Традиционно одна из волнующих людей тем - отмена роуминга. О союзных перспективах рассказал Антон Малюта.

Смоленск тепло встретил и белорусскую, и российскую делегацию. Локация для проведения заседания Группы высокого уровня Союзного государства выбрана не случайно: город находится на полпути между Минском и Москвой. Но главное даже не это. Смоленская область находится в топ-3 торговых партнеров Беларуси среди российских регионов. И количество контактов постоянно растет. Причем не только между отдельными предприятиями, а в целом между людьми.

В приграничных областях у многих родственники, а кто-то едет просто в туристических целях. Казалось бы, барьеров нет, но вот когда хочется созвониться - он сразу появляется. Да, недавно было заявлено о том, что роуминг будет отменен, но встал вопрос об интернете. Какие нормы будут действовать для онлайна, стороны пришли к пониманию.

Промежуточным решением сегодняшней группы стало то, что это будут не безлимитные тарифы, потому что это высокая нагрузка на наших операторов. Мы взяли усредненные данные Международного союза электросвязи. Это практически мировая статистика за прошлый год, по которой видно, что в среднем житель планеты Земля в роуминге пользуется тарифами, которые не превышают 300 минут исходящих звонков и 20-25 ГБ трафика. Примерно эту формулу мы положили в основу сегодняшнего решения. Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России

Группа высокого уровня начала свою работу еще в 2012 году, но особое значение приобрела два года назад, как раз в эпоху западных санкций. Их мы сегодня чувствуем их все меньше благодаря союзным усилиям. За короткий период переориентировали экспортные потоки, перестроили логистику, но еще есть над чем работать.

Достаточно много времени заняло обсуждение транспортно-логистической связи России и Беларуси, в том числе приграничного сообщения. Было достигнуто понимание. С российской стороны было принято решение, уже приступили к его реализации: расширение количества полос на Красной Горке. Белорусские коллеги также будут рассматривать вопрос наращивания количества полос с их стороны, что будет способствовать ускорению прохождения грузов через пункт пропуска. Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России

Две страны - одна экономика - главный ориентир для Союзного государства. В работе 26 импортозамещающих проектов, ждем еще новые, но не забываем про сохранение исторической памяти, развитие гуманитарных связей и, конечно, туризма. И кто, если не ближайшие соседи, предложит свою инициативу?

Почти все заседание, длившееся больше 4 часов, было за кадром. На повестке 16 вопросов, и по каждому нашли решение - это главный показатель эффективной работы.