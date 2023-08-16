Отношения Беларуси и Китая построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения - Хренин

Отношения Беларуси и Китая построены на фундаменте дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на встрече с членом Центрального военного совета, Госсовета, министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу, сообщает БЕЛТА.

"Китай - это дружественное Беларуси государство, которое укрепляет свой авторитет на международной арене. За 31 год дипломатических отношений наши страны вышли на беспрецедентно высокий уровень сотрудничества. Мы достигли всепогодного и всестороннего стратегического партнерства на фундаменте традиционной дружбы и взаимного уважения. Дружеские отношения между руководителями наших стран Александром Лукашенко и Си Цзиньпином, сходство позиций по вопросам международной повестки дня являются основой для развития сотрудничества во всех сферах деятельности", - сказал Виктор Хренин.

Как отметил глава белорусского военного ведомства, в условиях меняющейся, но сохраняющей кризисный характер мировой обстановки отношения Беларуси и Китая могут стать примером для многих стран. "Несмотря на внешние факторы, всепогодный характер отношений позволяет двигаться к созданию сообщества общих интересов и единой судьбы", - подчеркнул Виктор Хренин.