3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Отношения Беларуси и Вьетнама переживают существенный подъем - Головченко
Отношения Беларуси и Вьетнама переживают существенный подъем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает БЕЛТА.
Роман Головченко искренне поблагодарил Нгуен Фу Чонга за возможность провести сегодняшнюю встречу. "В ходе встреч на всех уровнях мы видим теплоту и заинтересованность в развитии отношений между Беларусью и Вьетнамом, - подчеркнул он. - Мы очень ценим, что вы тоже нашли возможность принять нашу делегацию. В Беларуси очень хорошо помнят ваши визиты и знают, что вы большой друг нашей страны".
Премьер-министр также отметил, что тысячи граждан Вьетнама обучались и работали в Беларуси. Кроме того, белорусские офицеры и специалисты помогали своим вьетнамским товарищам в борьбе с иностранными интервентами.
"Анализируя развитие наших отношений на протяжении уже трех десятилетий в качестве независимой Республики Беларусь, мы видим, что именно после ваших визитов в нашу страну, после встреч Президента Беларуси с вами наши отношения переживают существенный подъем", - подчеркнул Роман Головченко.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ