Отношения Беларуси и Вьетнама переживают существенный подъем - Головченко

Отношения Беларуси и Вьетнама переживают существенный подъем. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, сообщает БЕЛТА.

Роман Головченко искренне поблагодарил Нгуен Фу Чонга за возможность провести сегодняшнюю встречу. "В ходе встреч на всех уровнях мы видим теплоту и заинтересованность в развитии отношений между Беларусью и Вьетнамом, - подчеркнул он. - Мы очень ценим, что вы тоже нашли возможность принять нашу делегацию. В Беларуси очень хорошо помнят ваши визиты и знают, что вы большой друг нашей страны".



Премьер-министр также отметил, что тысячи граждан Вьетнама обучались и работали в Беларуси. Кроме того, белорусские офицеры и специалисты помогали своим вьетнамским товарищам в борьбе с иностранными интервентами.

