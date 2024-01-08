Алейник передал Королю Саудовской Аравии послание от Президента Беларуси

Завершен официальный визит министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника в Королевство Саудовская Аравия. Об этом сообщает БЕЛТА соссылкой напресс-службу МИД.



Во время визита состоялись переговоры главы белорусского внешнеполитического ведомства с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом аль-Саудом, в ходе которых переданы послания Президента Беларуси в адрес Короля Салмана ибн Абдул-Азиза и наследного принца - премьер-министра Мохаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда. Документы посвящены двусторонним отношениям и путям их дальнейшего развития и активизации в различных сферах.



"В рамках визита целевым образом дополнительно отработаны промышленный, научный и деловой кластеры сотрудничества двух стран", - пояснили в МИД. Так, на встрече с руководителем партнерской структуры НАН Беларуси - президентом Научно-технологического городка им. Короля Абдель Азиза доктором Муниром бен Махмудом аль-Дисуки основное внимание было уделено путям активизации научной кооперации, определению новых перспективных исследовательских проектов и развитию контактов между учеными. Достигнуты договоренности о возобновлении совместной работы по ряду фундаментальных и прикладных проектов, а также об обмене визитами ученых и исследователей двух стран.



Переговоры с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандаром бен Ибрагимом аль-Хорайефом были посвящены возможностям промышленной кооперации, поставкам белорусской техники и перспективам реализации совместных проектов в третьих странах. Отдельное внимание уделено имеющимся нишам для подключения Беларуси к реализуемой Саудовской Аравией масштабной программе диверсификации экономики "Видение-2030".



Члены белорусской делегации, в числе которых руководители Национального центра маркетинга и Парка высоких технологий, провели ряд параллельных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества между деловыми кругами двух стран и в сфере высоких технологий. "По итогам достигнут ряд практических договоренностей, которые будут реализованы уже в текущем году и придадут новый импульс прямым контактам и проектам между бизнесом Беларуси и Саудовской Аравии, - проинформировали в МИД. - Подписан меморандум о взаимопонимании между НЦМ Беларуси и Федерацией торгово-промышленных палат Саудовской Аравии".