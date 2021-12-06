Ответ на санкции - Беларусь решила запретить ввоз товаров из государств, применяющих ограничения

МИД Беларуси анонсировал ответные меры на введенные Евросоюзом санкции. Постановление на этот счет будет подписано в ближайшие дни.На любые ограничения в отношении Беларуси с нашей стороны были обещаны эффективные встречные санкции. Ответные меры будут приняты сразу в нескольких сферах - как в экономической, так и в политической.

"В качестве ответных мер на незаконное внешнее санкционное давление, направленное на подрыв суверенитета Беларуси и ухудшение благосостояния белорусских граждан, в целях защиты национальных интересов правительство Республики Беларусь приняло решение о введении запрета ввоза на территорию страны ряда товаров, происходящих из государств, применяющих незаконные антибелорусские санкции", - говорится в заявлении.

Ответные санкции предполагается применить к авиаперевозчикам Евросоюза и Великобритании. Нежелательными на территории Беларуси будут объявлены лица, которые настаивали на дискриминационных ограничениях в отношении белорусских компаний, политиков и журналистов. Наши санкции могут быть отменены немедленно после того, как Евросоюз откажется от санкционного давления. Вместе с тем запретительные меры являются не просто зеркальными, но носят более обширный характер.

Беларусь, в частности, намерена впредь активнее проводить интеграционную политику и развивать связи с добросовестными партнерами.

Укрепление экономической интеграции с Россией

Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что будет реализован ряд иных шагов непубличного характера.

"Меры носят ответную природу и могут быть отменены, если затронутые ими страны и группы стран откажутся от ущербной логики времен холодной войны, вернутся на путь конструктивного сотрудничества"

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МИД Беларуси уверен, что ответные меры будут иметь высокую эффективность и заставят Евросоюз задуматься об изменении своей политики на более взвешенную и конструктивную.