Озджан: Турция и Беларусь, несомненно, достигнут $1,5 млрд товарооборота, но пока мешают внешние факторы

Турция и Беларусь, несомненно, достигнут $1,5 млрд товарооборота, но пока этому мешают внешние факторы. Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, пишет БЕЛТА.

"Что касается товарооборота, то, несомненно, нам удастся достичь $1,5 млрд. Тем не менее, мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения", - сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Турция очень тесно связана с западным миром и западными институтами, что приходится учитывать при развитии отношений с другими странами. "Беларусь для Турции очень хороший партнер, дружеская страна. Нас связывает многолетняя вера друг в друга, взаимоуважение. Между нашими странами не существует проблем. Есть определенные вопросы, которые мы намерены решать вместе", - подчеркнул Мустафа Озджан.

В качестве позитивного примера развития взаимоотношений с Беларусью он привел скорое открытие в Минске совместного турецко-белорусского исследовательского центра, который будет заниматься разработками и проектами в сфере культуры и науки. За содействие в этом вопросе посол отдельно поблагодарил Национальную академию наук Беларуси.

Про постепенное увеличение товарооборота до $1,5 млрд договорились лидеры двух стран в 2019 году по итогам визита Александра Лукашенко в Турцию.

В 2022 году объем взаимной торговли превысил $1 млрд. За период с января по июль 2023-го он составил почти $675 млн.