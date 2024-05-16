Пакет международных документов подписан по итогам переговоров Лукашенко и Алиева в Азербайджане

По итогам официальных переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подписан пакет международных документов, сообщает БЕЛТА.

В числе подписанных договоров межправительственный протокол о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров. Он направлен на упрощение торговли, повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля. Подписи под документом поставили руководители таможенных органов.

Еще двумя подписанными протоколами вносятся изменения и дополнения в межправительственные соглашения о сотрудничестве в ветеринарии и в области карантина и защиты растений.

Между министерствами подписан план мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма на 2024-2025 годы, а Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси заключило с Министерством экономики Азербайджана меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области конкурентной политики, государственных закупок, защиты прав потребителей и рекламной деятельности.

Еще один меморандум о взаимопонимании подписан между Национальным агентством инвестиций и приватизации Беларуси и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана. Этот документ создает правовую основу для обмена опытом и улучшения делового климата с целью усиления инвестиционной привлекательности обеих стран.

Минск, Гомель и Гродно устанавливают побратимские связи с азербайджанскими городами Баку, Гянджа и Габала соответственно. Меморандумы между сторонами были подписаны после переговоров президентов.