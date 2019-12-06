Палата представителей седьмого созыва проводит первое заседание

Палата представителей седьмого созыва сегодня проводит свое первое заседание. По традиции в Овальном зале Дома правительства его открыла глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Затем избрали председателя путем тайного голосования. Кандидатуру Владимира Андрейченко поддержали 109 из 110 депутатов. По словам спикера, времени на раскачку нет. Уже сейчас в разработке 30 законопроектов. И многие депутаты пришли с новыми идеями.



И совсем немного времени остается до начала работы сенаторов седьмого созыва. В 2 часа они соберутся на первое заседание.



