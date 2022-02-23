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Палестина и Беларусь нацелены на новые проекты

Палестина и Беларусь нацелены на новые проекты экономического сотрудничества и поддерживают друг друга в международных организациях. Это заявил премьер Роман Головченко на встрече с послом Палестины по случаю завершения его дипмиссии. Партнерские отношения у стран проверены временем и поддержкой в связи с санкционным давлением со стороны Запада.

Особый вклад в двухсторонние отношения внесли контакты в медицине и образовании.Студенты из Палестины выбирают белорусские вузы из-за качества обучения и приемлемых цен.

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