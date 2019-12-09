Париж принимает саммит "нормандской четверки"

Сегодня французская столица без преувеличения стала эпицентром политического диалога европейского масштаба. В Париже стартовал саммит "нормандской четверки". Тот самый, который усадил за стол переговоров в Минске лидеров России, Украины, Германии и Франции в 2015-м, когда личная встреча Порошенко и Путина казалась едва ли возможной. И вот теперь после трехлетнего перерыва “нормандский формат” вновь объединяет Европу. В эти минуты она в ожидании итоговых заявлений политиков. Но судя по прошлой встрече, переговоры могут выйти далеко за рамки протокола. Ольга Анищенко с подробностями.



С момента рождения "нормандского формата" (а президенты провели уже три встречи, обсуждая мир на Донбассе) сложить оружие в приграничье Украины так и не удалось, но градус конфликта определенно снизился. В этой пятилетней истории европейской дипломатии, очевидно, есть и большой белорусский след. В 2015-м его даже называли последней надеждой на мир. Донбасс тогда полыхал. Европе, России и Украине вменяли встречу политиков высшего ранга (других аргументов тогда не осталось.) Минск стал площадкой, где принимались, пожалуй, самые важные политические решения.



Переговоры, которые длились 17 часов! Едва ли журналисты вспомнят что-то подобное. Но именно благодаря тому марафону появились всем известные минские договоренности, указав единственный (и с этим согласятся многие) путь к миру. По сей день это фундамент, без которого парижская встреча вряд ли стала возможной.



Готовность европейских стран приехать тогда в Беларусь - знак доверия к той политике, которую страна проводит на международной арене, уверены эксперты. Позиция Александра Лукашенко удовлетворяет все стороны: Беларусь за мир, к тому же открыто не поддерживает ни одну из участниц конфликта. Это и позволяет заручиться доверием официальных Парижа, Берлина, Киева и Москвы, открыв дорогу для лидеров в белорусскую столицу. В разгар кризиса лучшей переговорной площадки определенно не нашли. Но и сегодня украинский конфликт - тема, которая в Минске продолжает звучать: встречи контактной группы приближают мир на востоке Украины.







Все последние годы Беларусь прикладывает максимум усилий для сохранения мира в регионе, не только предоставив площадку для диалога Украины, России и самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но и по-соседски подставив плечо десяткам тысяч украинских беженцев. Во время недавнего откровенного разговора нашего Президента с представителями украинских СМИ Александр Лукашенко обозначает свою позицию, каким видится решение конфликта.



Какое развитие найдет минская встреча трехлетней давности - сегодня лидеры "нормандской четверки" обсуждают в Париже. К 18 часам, на которые в итоге был запланирован старт заседаний в многостороннем формате, во французскую столицу прибывают все участники встречи. Последним к Елисейскому дворцу подъезжает Владимир Путин.



Накануне встреч на высшем уровне споров о парижской повестке было немного. Выполнение пунктов минских соглашений - об этом предстоит договариваться. А вот последовательность выполнения договоренностей - пожалуй, главное, в чем позиции участников разнятся. Украина настаивает, во-первых, на установлении контроля на внешних границах ДНР и ЛНР, а затем проведении выборов. Россия же, наоборот, стоит на том, чтобы развести войска, провести выборы и лишь затем установить контроль над границей.







Обмен пленными - еще один вопрос, на решение которого рассчитывают в Париже. Накануне Зеленский заявляет, что хочет большого обмена. По формуле "всех на всех", которую тоже придумали в Минске. Ждать ли прорыва по выходу из кризиса? Подпишут ли в столице Франции новые документы? Какой получится первая личная встреча Путина и Зеленского? Словом, Париж в поисках ответов. А то, что с ними придется немного повременить, стало ясно несколько часов назад, когда французская сторона закрыла доступ для прессы на все двусторонние встречи. О чем договорятся политики - можно будет узнать лишь по итогам переговоров.



Но при любом исходе сегодняшних встреч эксперты называют минский формат единственным вариантом выхода из кризиса на юго-востоке Украины. Альтернативы минским соглашениям за три года, прошедших с момента переговоров в “нормандском формате”, в белорусской столице так и не нашли. И сегодня все надежды международного сообщества связаны не с нахождением новых формул, а с сохранением и выполнением минских договоренностей, которые для всей Европы стали синонимом стабильности и мира, возможности говорить и договариваться.



