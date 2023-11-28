Пархомчик: Беларусь предлагает наладить прямое авиасообщение с Венесуэлой

Беларусь предлагает наладить прямое авиасообщение с Венесуэлой. Об этом заявил заместитель премьер-министра Петр Пархомчик во время пленарного заседания белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает БЕЛТА.

"В нынешней непростой геополитической ситуации, находясь под санкциями Запада, первостепенную важность для наших стран имеет организация эффективного транспортного сообщения. Предлагаю обсудить возможности прямого авиационного сообщения между нашими странами и совместные шаги по организации транспортировки грузов морским путем, в том числе с привлечением дружественных нам стран", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, Беларусь видит большие перспективы развития сотрудничества с Венесуэлой в лесном хозяйстве, деревообработке, горнорудной промышленности, здравоохранении, фармацевтике, науке и технологиях, туризме и образовании.