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Пархомчик назначен председателем Брестского облисполкома
Петр Пархомчик назначен председателем Брестского облисполкома. Соответствующее решение 12 августа принял Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
До назначения на данную должность Петр Пархомчик работал заместителем премьер-министра Беларуси.
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