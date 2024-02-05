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Пархомчик: Сотрудничество с российскими регионами - это фундамент развития
Детально главные совместные проекты с делегацией из Камчатки обсудили сегодня в правительстве. Выстраивание отношений с регионами России - это фундамент, на котором строится экономика Беларуси, отметил вице-премьер Петр Пархомчик. Наши предприятия много инвестировали в свое развитие и заинтересованы в поставках продукции на Камчатку без посредников. Сейчас этот регион стал и восточными воротами Северного морского пути. Перевозки уже превысили 20 млн тонн, что кратно больше, чем в советские времена. И это хорошая возможность для региона укрепить отношения со своими партнерами, в том числе с Беларусью. Важно и наполнять двухстороннюю торговлю новыми товарами.
"Выстраивать необходимо двусторонние отношения, то есть ту продукцию, которая производится в республике, которая должна поставляться без каких-либо ограничений в ваш регион. И соответственно то, что вы производите у себя в регионе, должно поставляться в Республику Беларусь, - заявил Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси. - Очень часто говорим, чтобы поставки осуществлялись без всякого рода посредников для того, чтобы эффективность ваших сделок и наших сделок была максимально полезна для тех, кто производит продукцию, а не для тех, кто занимается этими операциями".
Сегодня Беларусь и Россия обсуждают, как активизировать всю цепочку Северного морского пути. Ставка на два вида товаров при перевозке: топливно-энергетическую и морскую продукцию.
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