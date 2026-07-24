Парламент России ратифицировал протокол о развитии военно-технического сотрудничества с Беларусью

Парламент России окончательно одобрил изменения в договоре между Беларусью и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Белорусская сторона также завершила ратификационные процедуры.

Как пояснил зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности, документ в нынешнем виде еще более укрепит военно-техническое взаимодействие двух стран, значительно упростит разрешительные процедуры, которые влияют на сроки поставок вооружений и военной техники, а также на оперативность обеспечения силовых структур необходимыми запасными частями и комплектующими.