Парламент Беларуси назначил выборы на 9 августа

Политическое руководство страны провело консультации с ЦИК, Палатой представителей."В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа", - сказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.



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